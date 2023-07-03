أحد أكبر إضرابات الفنادق في تاريخ الولايات المتحدة... هذا ما سيفعله آلاف العمال

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أعلن الآلاف من عمال الفنادق في لوس انجلوس بولاية كاليفورنيا الأميركية الإضراب للمطالبة برفع أجورهم وزيارة المزايا الممنوحة لهم، ليبدأوا ما يُتوقع أن يكون أحد أكبر إضرابات الفنادق في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.وقالت رابطة (يونايت هير لوكال 11)، التي تمثل آلاف الطهاة والعاملين في مجالات نظافة الغرف وغسل الصحون وتقديم الطعام والاستقبال في فنادق مدينتي لوس أنجلوس وأورانج، في بيان إن أعضاءها يكافحون من أجل دفع تكاليف السكن في المدن التي يعملون فيها وعانوا بالفعل من تقليص عدد الوظائف خلال جائحة كوفيد-19.وقال متحدث باسم الرابطة إن عمال الفنادق في المنطقة، ومنهم عمال فندقي إنتركونتيننتال وإنديجو، تغيبوا عن العمل، الأحد، قبل عطلة يوم الاستقلال في الرابع من تموز.