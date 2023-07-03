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عربي-دولي

ميدفيديف: صراع الفناء النووي ليس ممكناً فحسب لكنه محتمل

Lebanon 24
03-07-2023 | 02:49
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أكد الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، أن "صراع الفناء النووي ليس ممكناً فحسب، بل محتمل أيضاً"، مشيراً إلى وجود سببين وراء ذلك على الأقل.

وأضاف أن "العالم في مواجهة أسوأ بكثير مما كانت عليه خلال أزمة الكاريبي، لأن خصومنا قرروا حقاً هزيمة أكبر قوة نووية وهي روسيا"، وتابع "إنهم بلا شك حمقى متعثرون، لكن هذا هو الحال تماماً".
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وأكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أن روسيا ستحقق هدفها بالقضاء على تهديد عضوية أوكرانيا في الناتو.

وقال ميدفيديف في مقال لصحيفة "روسيسكايا غازيتا": "هدفنا بسيط، وهو القضاء على تهديد عضوية أوكرانيا في حلف شمال الاطلسي، وسوف نحقق ذلك".
كذلك حذر ميدفيديف من أنه في حالة نشوب حرب عالمية ثالثة، لن يكون هناك فائزون، مضيفا أنه سيكون هناك شتاء نووي وأوبئة ومجاعة على الأرض.

وردا على مزاعم معارضي روسيا التي تفيد بأن "روسيا في عزلة"، قال ميدفيديف: "بالطبع لا، الاتصالات السياسية مع آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية تتطور بشكل نشط، أسواقهم مفتوحة وشركاتهم تعمل معنا على الرغم من العقوبات".

وأضاف، أن "نهاية عصر الدولار تلوح في الأفق، وأن الانتقال إلى العملات الوطنية والرقمية على جدول الأعمال".
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