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تايوان تجري مناورات صاروخية على مدى يومين

Lebanon 24
03-07-2023 | 02:53
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تبدأ تايوان اليوم مناورات صاروخية بالذخيرة الحية تستمر يومين تسبق المناورات العسكرية السنوية الأكبر في الجزيرة، مع سعيها الى زيادة استعداداتها في مواجهة الصين، كما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وتأتي مناورات إطلاق الصواريخ في مقاطعة بينغتونغ في جنوب تايوان في وقت تشهد فيه العلاقات بين تايببه وبكين توترات متزايدة في أعقاب إجراء الصين مناورتين عسكريتين ضخمتين في محيط الجزيرة خلال العام المنصرم.
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وتعود المناورات الصينية الأخيرة الى نيسان واستمرت ثلاثة أيام وشملت محاكاة فرض "تطويق كامل" لتايوان.

وتأتي المناورات الصاروخية التايوانية على خلفية تحركات جوية وبحرية صينية في مضيق تايوان ومحيطه، وهو ممر بعرض 180 كيلومترا يفصل بين الجزيرة والبر الرئيسي.
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