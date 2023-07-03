أبرز مُستجدات أحداث جنين.. هذا ما كشفه مسؤولون عسكريون إسرائيليّون

ما زال التوتر يُخيم على مدينة جنين الفلسطينية عقب العملية التي نفذتها القوات الإسرائيلية هناك خلال الساعات الماضية.

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ووفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية، فقد استُشهد 4 فلسطينيين في جنين جرّاء العملية العسكرية الإسرائيلية، بينما أفيد عن إستشهاد شاب آخر في مدينة البيرة. في المقابل، قالت الوزارة إن 25 شخصاً أصيبوا بجروح خلال أحداث جنين بينهم 7 إصاباتٍ خطيرة.

وخلال ساعات صباح اليوم الإثنين، أعلن الجيش الإسرائيليّ أنّ وحداتٍ خاصة منه تنفذ انتشاراً داخل مخيم جنين وتُفتش عدداً من المباني، مشيراً إلى أنه تمّ اعتقال عشرات الشبان في المحلّة المذكورة.

من جهتها، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنَّ "طائرة مسيرة استهدفت خلية داخل مخيم جنين"، الذي جرى عزله عن المدينة وفق ما أفادت قناة "العربيّة"، اليوم الإثنين.

مع هذا، ذكرت قناة الـ"12" الإسرائيلية أنه تمّ تفجير عبوات ناسفة في آليات عسكرية إسرائيلية في جنين من دون وقوع إصابات.

وبحسب شبكة "سكاي نيوز عربية"، فقد قال مصدر عسكريّ إسرائيلي إنه تمّ الطلب من الأجهزة الأمنيّة الفلسطينية الإنسحاب من جنين لتجنّب دخولها في مواجهةٍ مع الجيش، كاشفاً أن تل أبيب أبلغت السلطة الفلسطينية بالعملية العسكرية في المدينة.

في غضون ذلك، قال مسؤول إسرائيلي آخر للقناة الـ"12" الإسرائيليّة أن عملية جنين محدودة ولا نية لإطالة أمدها، إلا أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أعلن أنّ الجيش الإسرائيلي مستعدّ لأي سيناريو على جميع الجبهات. وإضافة إلى هذا الأمر، نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مسؤول إسرائيليّ قوله إنَّ عملية جنين قد تمتد لمناطق أخرى في شمال الضفة الغربية.

بدورها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنّ جيش الإحتلال وضع قوات من الإحتياط في حالة إستعدادٍ للمشاركة في عملية جنين.

ووسط التوتر القائم، دانت وزارة الخارجيّة الأردنية العدوان الإسرائيلي على جنين، مُحذرة من إستمرار دوّامة العنف.

وفي بيانٍ لها، اليوم الإثنين، دعت الوزارة المُجتمع الدولي للتحرّك فوراً لوقف الإعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.

