وفاة عنصر في فرق الإطفاء الفرنسية أثناء مكافحته حريقاً مندلعاً في سيارات

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توفي عنصر في فرق الإطفاء الفرنسية يبلغ من العمر 24 عاماً في سان دوني قرب باريس عندما كان يكافح حرائق أضرمت في سيارات ليلًا فيما تواصلت أعمال الشغب لليلة السادسة على التوالي، بحسب ما ذكر وزير الداخلية جيرالد دارمانان بحسب وكالة "فرانس برس".وغرد عبر حسابه على "تويتر" :"توفي العريف في كتيبة الإطفاء في باريس رغم تدخل زملائه السريع" ، موضحا أن الحادث "وقع في مرآب تحت الأرض".