محاولة اغتيال حاكم القرم. هذا ما أعلنه جهاز الأمن الفيدرالي الروسي

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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إحباط محاولة اغتيال حاكم شبه جزيرة القرم الموالي لروسيا سيرغي أكسيونوف "نظمتها الخدمات الخاصة الأوكرانية".وقال جهاز الأمن الفيدرالي إنه اعتقل مواطناً روسياً "جندته الخدمات الأوكرانية وتم تدريبه في أوكرانيا على التعامل مع الألغام".وذكر أن الرجل "خطط لتفجير سيارة أكسيونوف"، لكن تم إلقاء القبض عليه وهو يأخذ القنبلة من مخبأ.وأشار الجهاز إلى أنه تم فتح قضايا متعلقة بمحاولة تنفيذ عمل إرهابي، وحيازة متفجرات بشكل غير قانوني.