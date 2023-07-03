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عربي-دولي

طوكيو... إصابة 4 أشخاص في انفجار بمبنى

Lebanon 24
03-07-2023 | 03:53
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ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن انفجاراً على ما يبدو وقع في مبنى بوسط طوكيو،ما أدى إلى تناثر الحطام في تقاطع مروري وتصاعد الدخان في الهواء،كما وردت تقارير عن إصابة 4 أشخاص.

وفي حين قال شهود إن رائحة غاز انبعثت قبل سماع انفجار، أظهرت لقطات بثتها الهيئة ألسنة لهب تخرج من نوافذ مهشمة في الطابق الثاني لمبنى بمنطقة شينباشي بالعاصمة اليابانية .
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وبدا حجم الأضرار محدوداً ولم ينتشر الحريق.
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