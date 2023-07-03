طوكيو... إصابة 4 أشخاص في انفجار بمبنى

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ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن انفجاراً على ما يبدو وقع في مبنى بوسط طوكيو،ما أدى إلى تناثر الحطام في تقاطع مروري وتصاعد الدخان في الهواء،كما وردت تقارير عن إصابة 4 أشخاص.وفي حين قال شهود إن رائحة غاز انبعثت قبل سماع انفجار، أظهرت لقطات بثتها الهيئة ألسنة لهب تخرج من نوافذ مهشمة في الطابق الثاني لمبنى بمنطقة شينباشي بالعاصمة اليابانية .وبدا حجم الأضرار محدوداً ولم ينتشر الحريق.