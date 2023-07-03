Advertisement

عربي-دولي

بعدما أصيبت بجراح بسبب القصف الروسي... كاتبة اوكرانية شهيرة تفارق الحياة

Lebanon 24
03-07-2023 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1083659-638239790451508037.jpg
Doc-P-1083659-638239790451508037.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفيت الكاتبة الأوكرانية المعروفة، فيكتوريا أميلينا، متأثرة بجراحها التي أصيبت بها يوم الثلاثاء الماضي، وذلك عقب ضربة روسية على مطعم في كراماتورسك شرقي البلاد.

وأعلنت منظمة "PEN Ukraine" غير الحكومية التي تروج خصوصاً لحرية التعبير والأدب الأوكراني عبر بيان في وقت متأخر من ليلة الأحد: "نبلغكم بأن الكاتبة فيكتوريا أميلينا توفيت في الأول من يوليو في مستشفى متشنيكوف في دنيبرو".
Advertisement

وأضافت المنظمة: "وفاتها نجمت من جروح أصيبت بها أثناء قصف" روسي لمطعم كراماتورسك.

وأصيبت الكاتبة الأوكرانية، البالغة من العمر 37 عاماً، بجروح خطرة أثناء تناول الطعام في مطعم "ريا بيتزا" الذي يحظى بشعبية خصوصاً لدى الجيش والمتطوعين والصحفيين، ونُقِلت إلى المستشفى في دنيبرو بسبب "كسور متعددة في الجمجمة"، حسبما أفاد جراح الأعصاب فيتالي سافينكوف.

وكانت أميلينا برفقة ثلاث شخصيات كولومبية أصيبوا جميعاً بجروح طفيفة وفقاً لبيان. وبوفاة الكاتبة يرتفع عدد القتلى من جرّاء الضربة الروسية على المنشأة في كراماتورسك إلى 13، بحسب وكالة فرانس برس.

كانت أميلينا كاتبة شهيرة وحازت على جوائز أدبية عدة، وقد عمدت منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا إلى توثيق "جرائم الحرب" التي ارتكبتها قوات موسكو في بلادها.

كما عمدت أيضًا إلى التطوع لمساعدة الأطفال الذين يعيشون بالقرب من خطوط المواجهة.

ومن المقرر نشر أول كتاب غير خيالي لها باللغة الإنكليزية بعنوان "مذكرات الحرب والعدالة: النظر إلى النساء اللائي يتطلعن إلى الحرب".(الحرة) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:31 | 2023-07-03
06:30 | 2023-07-03
06:10 | 2023-07-03
06:10 | 2023-07-03
06:08 | 2023-07-03
05:30 | 2023-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website