بعدما أصيبت بجراح بسبب القصف الروسي... كاتبة اوكرانية شهيرة تفارق الحياة

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توفيت الكاتبة الأوكرانية المعروفة، فيكتوريا أميلينا، متأثرة بجراحها التي أصيبت بها يوم الثلاثاء الماضي، وذلك عقب ضربة روسية على مطعم في كراماتورسك شرقي البلاد.وأعلنت منظمة "PEN Ukraine" غير الحكومية التي تروج خصوصاً لحرية التعبير والأدب الأوكراني عبر بيان في وقت متأخر من ليلة الأحد: "نبلغكم بأن الكاتبة فيكتوريا أميلينا توفيت في الأول من يوليو في مستشفى متشنيكوف في دنيبرو".وأضافت المنظمة: "وفاتها نجمت من جروح أصيبت بها أثناء قصف" روسي لمطعم كراماتورسك.وأصيبت الكاتبة الأوكرانية، البالغة من العمر 37 عاماً، بجروح خطرة أثناء تناول الطعام في مطعم "ريا بيتزا" الذي يحظى بشعبية خصوصاً لدى الجيش والمتطوعين والصحفيين، ونُقِلت إلى المستشفى في دنيبرو بسبب "كسور متعددة في الجمجمة"، حسبما أفاد جراح الأعصاب فيتالي سافينكوف.وكانت أميلينا برفقة ثلاث شخصيات كولومبية أصيبوا جميعاً بجروح طفيفة وفقاً لبيان. وبوفاة الكاتبة يرتفع عدد القتلى من جرّاء الضربة الروسية على المنشأة في كراماتورسك إلى 13، بحسب وكالة فرانس برس.كانت أميلينا كاتبة شهيرة وحازت على جوائز أدبية عدة، وقد عمدت منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا إلى توثيق "جرائم الحرب" التي ارتكبتها قوات موسكو في بلادها.كما عمدت أيضًا إلى التطوع لمساعدة الأطفال الذين يعيشون بالقرب من خطوط المواجهة.ومن المقرر نشر أول كتاب غير خيالي لها باللغة الإنكليزية بعنوان "مذكرات الحرب والعدالة: النظر إلى النساء اللائي يتطلعن إلى الحرب".(الحرة)