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عربي-دولي

وزير خارجية إسرائيل: عملية جنين لن تمتد لبقية الضفة الغربية

Lebanon 24
03-07-2023 | 04:15
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أشار وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إلى أن بلاده لا تعتزم توسيع نطاق عمليتها العسكرية في مدينة جنين الفلسطينية لتشمل الضفة الغربية المحتلة بأكملها.

وقال كوهين للصحافيين في القدس: "هدفنا هو التركيز على جنين وهدفنا هو التركيز فقط على الإرهابيين وخلاياهم".
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