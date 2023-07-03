وزير خارجية إسرائيل: عملية جنين لن تمتد لبقية الضفة الغربية

أشار وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إلى أن بلاده لا تعتزم توسيع نطاق عمليتها العسكرية في مدينة جنين الفلسطينية لتشمل الضفة الغربية المحتلة بأكملها.



وقال كوهين للصحافيين في القدس: "هدفنا هو التركيز على جنين وهدفنا هو التركيز فقط على الإرهابيين وخلاياهم".

Advertisement