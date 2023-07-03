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مصر تدين الاعتداء الإسرائيلي على جنين وتحذر من مخاطر التصعيد

Lebanon 24
03-07-2023 | 04:45
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أدانت وزارة الخارجية المصرية في بيان بـ"أشد العبارات" اعتداء القوات الإسرائيلية على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، والذي أسفر عن وقوع 5 ضحايا و27 مصاباً.

وأكد البيان "رفض مصر الكامل للاعتداءات والاقتحامات الإسرائيلية المتكررة ضد المدن الفلسطينية، وما تسفر عنه من وقوع ضحايا أبرياء من المدنيين فى استخدام مفرط وعشوائي للقوة، وانتهاك سافر لأحكام القانون الدولي الشرعية الدولية، لاسيما القانون الإنساني الدولي الذى يفرض التزامات واضحة ومحددة على إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال".
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وحذرت مصر من "المخاطر الجسيمة للتصعيد الإسرائيلي المستمر ضد الفلسطينيين، وما يؤدي إليه من تأجيج لحالة الاحتقان ومفاقمة معاناة الشعب الفلسطيني، وتقويض المساعى المبذولة من جانب مصر والشركاء الإقليميين والدوليين لخفض التوتر في الأراضي المحتلة".

وطالبت الأطراف الفاعلة والمؤثرة دولياً بالتدخل لـ"وضع حد لتلك الانتهاكات وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الذى تزداد معاناته يوماً بعد يوم".
المصدر: الشرق
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