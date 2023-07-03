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عربي-دولي

تقنية جديدة "تُزيل تهديدات تواجه إسرائيل".. هكذا وصفها مسؤولٌ أمني كبير

Lebanon 24
03-07-2023 | 04:49
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كشف رئيس الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، عن تقنية جديدة تهدف إلى إزالة التهديدات التي تواجه كيان الاحتلال الإسرائيلي، وأطلق عليها "القبة الحديدية الإلكترونية".

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن رونين بار قوله، إنه "تم تطوير برامج تجسس وتعقب وتقنيات إلكترونية جديدة، يمكن تسميته القبة الحديدية الإلكترونية، لإزالة التهديدات الأمنية التي تواجه إسرائيل".
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وأضاف: "نحن أيضًا نستخدم الذكاء الاصطناعي في تحديد عدد كبير من التهديدات من أجل تحييدها".

على جانب آخر، أبدى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو اهتمامه البالغ باستغلال الذكاء الصناعي في مجالات عدة داخل كيان الاحتلال، لا سيما المجال الأمني.

وفي هذا السياق، بحث نتنياهو، ورجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، الشهر الماضي، إمكانية تحويل تل أبيب إلى "عنصر مهم" في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال نتنياهو وفق بيان لمكتبه: "ناقشت موضوع الذكاء الاصطناعي مع ماسك، وهو شخص أقدر كثيراً ذكاءه ومساهمته في الإنسانية".

وأضاف نتنياهو أن ماسك أبلغه خلال الاتصال الهاتفي بأن على الحكومات "أن تدرك كلا من الفرص والمخاطر الكامنة في الذكاء الاصطناعي".

وتابع: "أعرب ماسك عن تقديره لإمكانية أن تصبح إسرائيل عنصراً مهماً في هذا المجال على المستوى العالمي".
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