زلزال عنيف ضرب إندونيسيا... هل من خطر "تسونامي"؟

Advertisement

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة إقليم بابوا الإندونيسي جنوب غرب البلاد، اليوم الاثنين.وبحسب وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزيائية في إندونيسيا فإن الزلزال وقع على عمق 33 كيلومترا على اليابسة، وليس من المحتمل حدوث موجات مد تسونامي.ولم تتحدث الأنباء عن وقوع أضرار أو إصابات. (روسيا اليوم)