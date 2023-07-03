الليرة التركية تنتخفض لمستوى قياسي جديد مقابل الدولار... كم بلغت؟

تراجعت الليرة التركية 0.5 بالمئة لتنزلق إلى مستوى منخفض قياسي جديد مقابل الدولار.



وانخفضت الليرة إلى 26.11 ليرة مقابل الدولار من سعر 25.969 الذي أغلقت عليه الأسبوع الماضي. (سكاي نيوز)

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