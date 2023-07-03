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إقتصاد
الليرة التركية تنتخفض لمستوى قياسي جديد مقابل الدولار... كم بلغت؟
Lebanon 24
03-07-2023
|
12:00
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تراجعت الليرة التركية 0.5 بالمئة لتنزلق إلى مستوى منخفض قياسي جديد مقابل الدولار.
وانخفضت الليرة إلى 26.11 ليرة مقابل الدولار من سعر 25.969 الذي أغلقت عليه الأسبوع الماضي. (سكاي نيوز)
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