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عربي-دولي

مشهد مروّع.. سيارة تقتحم مطعماً مزدحماً وعدد الجرحى مرتفع (فيديو)

Lebanon 24
03-07-2023 | 05:27
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اقتحمت سيارة دفع رباعي مطعماً مزدحماً في نيو هامبشاير، ما أدى إلى إصابة 13 شخصاً، بينهم 3 حالتهم حرجة، في شمال شرق الولايات المتحدة.

وأوضحت الشرطة أن اصطدام ثلاث سيارات أمام المطعم أدى إلى انحراف إحدى السيارات باتجاه المطعم، وفق ما نقلته صحيفة cbs news.
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وقال قائد الشرطة مات كانفيلد إن السرعة والكحول ليسا عاملين في الحادث. (العربية)
 

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