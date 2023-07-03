مشهد مروّع.. سيارة تقتحم مطعماً مزدحماً وعدد الجرحى مرتفع (فيديو)

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اقتحمت سيارة دفع رباعي مطعماً مزدحماً في نيو هامبشاير، ما أدى إلى إصابة 13 شخصاً، بينهم 3 حالتهم حرجة، في شمال شرق الولايات المتحدة.وأوضحت الشرطة أن اصطدام ثلاث سيارات أمام المطعم أدى إلى انحراف إحدى السيارات باتجاه المطعم، وفق ما نقلته صحيفة cbs news.وقال قائد الشرطة مات كانفيلد إن السرعة والكحول ليسا عاملين في الحادث. (العربية)