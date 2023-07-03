"إسرائيل" تُكثف عدوانها على مدينة جنين الفلسطينيّة.. الإدانات تتوالى والتوتر يتزايد

يواصل جيش الإحتلال الإسرائيليّ عمليته العسكرية ضدّ مدينة جنين ومُخيم اللاجئين فيها، وقد أسفر التوتر حتى الآن عن إستشهاد 8 فلسطينيين فيما أصيب 28 آخرون بينهم 8 حالتهم خطيرة.

وقال مدير مستشفى جنين في حديثٍ عبر قناة "العربية - الحدث" إنه" حتى الآن، سجلنا 7 قتلى وأكثر من 30 جريحاً"، وأضاف: "هناك 10 جرحى يعانون من إصابات حرجة في الرعاية المركزة والعدد إلى ارتفاع".

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العملية مستمرة

في موازاة ذلك، أفاد الجيش الإسرائيلي بأن "عملية جنين لا تزال مستمرة"، مؤكداً مواصلة العمل لإحباط التهديدات"، مشيراً إلى إصابة أحد جنوده بانفجار قنبلة يدوية خلال العملية.

وأشار جيش الإحتلال إلى أنه استهدف بغارات جوية 10 مواقع في جنين، فيما قالت قناة "العربية" إن "أكثر من 200 دبابة ومدرعة إسرائيلية اقتحمت جنين ومخيمها".

بدوره، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إنّ "العملية في جنين تسير كما هو مخطط لها وتحقق مكاسب"، مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيلي مستعد لكل السيناريوهات على كافة الجبهات، وأضاف: "لقوات الجيش الإسرائيلي في الميدان حرية العمل الكاملة، ووجهنا ضربة قوية للتنظيمات الإرهابية بجنين في الساعات القليلة الماضية".

وكانت طائرات إسرائيلية استهدفت بالصواريخ عدة مواقع داخل مخيم جنين وعلى أطرافه. وفي أعقاب عملية القصف، اقتحمت قوات كبيرة من الجيش ترافقها جرافات عسكرية مدرعة مدينة جنين من عدة محاور، وحاصرت مخيم جنين.

كذلك، قطع الجيش الإسرائيلي الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم، واستولى على عدد من المنازل المباني المطلة على المخيم ونشر القناصين فوق أسطحها، كما جرى قطع التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم.

في غضون ذلك، قال شهودٌ إن الجيش الإسرائيلي أرسل رسائل نصية على هواتف الفلسطينيين في مدينة جنين ومخيمها يدعوهم فيها للبقاء في منازلهم والمحافظة على عائلاتهم.

كتائب القسّام ترد

من ناحيتها، أعلنت "كتائب القسّام" - الجناح العسكري لحركة "حماس" وقوع عدٍ من جنود الإحتلال في كمين منسق بين الأذرع العسكري بمخيم جنين أثناء محاولتهم التقدّم، وقالت: "نتحدى جيش الاحتلال في إعلان خسائره المؤكدة بين قتيل ومصاب في جنين، ونعلن أن المقاومين أسقطوا مسيرتين منذ بداية العدوان الصهيوني".

إدانات

وأثارت الحملة العسكرية التي بدأتها القوات الإسرائيلية على جنين في الضفة الغربية ردود فعل عربية مُستنكرة.

ودانت وزارة الخارجية المصرية بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة جنين بالضفة الغربية، مؤكدة رفض مصر الكامل للاعتداءات والاقتحامات الإسرائيلية المتكررة ضد المدن الفلسطينية، وما تسفر عنه من وقوع ضحايا أبرياء من المدنيين "في استخدام مفرط وعشوائي للقوة، وانتهاك سافر لأحكام القانون الدولى والشرعية الدولية".

وطالبت مصر الأطراف الفاعلة والمؤثرة دولياً بالتدخل لوضع حد لتلك الانتهاكات وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وفي عمّان، أدانت وزارة الخارجية الأردنية التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وآخره العدوان على مدينة جنين صباح اليوم.

وحذرت الوزارة في بيان من "استمرار دوامة العنف، ودعت المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة".

من جهته، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم إن السلطة تتابع مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل وقف العدوان.

واتهم اشتيّة إسرائيل بارتكاب جريمة جديدة في مخيم جنين، مؤكداً أن ما يجري هو محاولة جديدة لإزالة المخيم عن الوجود وتهجير أهله.