خطوتان من السعودية وروسيا بشأن النفط.. هذا ما شهدته الأسعار اليوم

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، تمديد الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط بمقدار مليون برميل يومياً، في محاولة لتحسين الأسعار التي تشهد تراجعاً.



Advertisement وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية نقلاً عن مصدر بوزارة الطاقة أن الخفض الذي بدأ سريانه في تموز سيستمر في آب و"يمكن تمديده". وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية نقلاً عن مصدر بوزارة الطاقة أن الخفض الذي بدأ سريانه في تموز سيستمر في آب و"يمكن تمديده".

ومثل السعودية، أعلنت روسيا أيضاً أنها ستخفض بشكل طوعي صادراتها النفطية في آب 2023 بمقدار 500 ألف برميل يومياً.