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إقتصاد
خطوتان من السعودية وروسيا بشأن النفط.. هذا ما شهدته الأسعار اليوم
Lebanon 24
03-07-2023
|
06:10
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أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، تمديد الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط بمقدار مليون برميل يومياً، في محاولة لتحسين الأسعار التي تشهد تراجعاً.
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وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية نقلاً عن مصدر بوزارة الطاقة أن الخفض الذي بدأ سريانه في تموز سيستمر في آب و"يمكن تمديده".
ومثل السعودية، أعلنت روسيا أيضاً أنها ستخفض بشكل طوعي صادراتها النفطية في آب 2023 بمقدار 500 ألف برميل يومياً.
وإثر ذلك، عزّزت أسعار النفط من ارتفاعها في تعاملات اليوم، بعد الخطوتين السعودية والروسية. فبحلول
الساعة 12:45 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 1.44% إلى 71.66 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.46% إلى 76.51 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".
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