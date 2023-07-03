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عربي-دولي
وسط عدوان "إسرائيل" عليها.. هذا ما يجب معرفته عن مدينة جنين ومخيّمها
Lebanon 24
03-07-2023
|
08:00
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تعود مدينة جنين الفلسطينية ومخيمها للاجئين إلى الواجهة بعدما شنت القوات الإسرائيلية ضربات بطائرات مسيرة على المدينة الواقعة بالضفة الغربية خلال الليل للمرة الثانية في أقل من أسبوعين، وذلك ضمن هجوم أدى إلى اندلاع معركة بالأسلحة النارية استمرت حتى صباح يوم الاثنين وأسفرت عن استشهاد أكثر من 6 أشخاص فلسطينيين.
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ومع سماع دوي إطلاق النار والمتفجرات في أنحاء المدينة بعد ساعات من الهجوم وتحليق طائرات مسيرة على ارتفاع منخفض، قالت كتيبة جنين، التي تضم فصائل مسلحة مختلفة تتمركز في مخيم اللاجئين الكبير بالمدينة، إنها تخوض اشتباكات مع القوات الإسرائيلية.
وشوهدت 6 طائرات مسيرة على الأقل تحلق فوق المدينة والمخيم المكتظ بالسكان الذي يضم حوالي 14000 نسمة في أقل من نصف كيلومتر مربع.
وفيما يلي بعض الحقائق عن المخيم والمدينة:
- جنين أكبر مدن محافظة جنين، وتقع في شمال الضفة الغربية التابعة للسلطة الفلسطينية. وتبعد عن القدس مسافة 75 كيلومترا إلى الشمال.
- تطل جنين على غور الأردن من ناحية الشرق، وتقع المدينة على السفح الشمالي لجبال نابلس على الجانب المطل على مرج بن عامر.
- تأسس مخيم جنين عام 1953 على الطرف الغربي الجنوبي لمدينة جنين في شمال الضفة الغربية على مساحة من الأرض تبلغ 0.42 كيلو متر مربع.
- يسكن المخيم لاجئون فلسطينيون رحلوا أو اضطروا للرحيل عن ديارهم في منطقة الكرمل في حيفا وجبال الكرمل عام 1948، وبسبب قرب المخيم من القرى الأصلية لسكانه، فإن العديدين منهم لا يزالون يحافظون على روابط وثيقة بأقاربهم داخل الخط الأخضر.
- يبلغ عدد سكان المخيم اليوم ما يقارب من 14 ألف لاجئ يعملون في قطاعات مختلفة من الزراعة والتجارة إضافة إلى الوظائف الحكومية في السلطة والعمل داخل اسرائيل.
- شهد المخيم العديد من الأحداث كباقي الأراضي الفلسطينية خلال الانتفاضتين الأولى عام 1987 والثانية عام 2000.
- كان الحدث الأبرز الذي شهده المخيم حصار القوات الإسرائيلية له في نيسان 2002 وأطلق عليه الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في حينه "جنين جراد" نسبة إلى حصار مدينة ستالينجراد الروسية التي صمدت في الحرب العالمية الثانية بعد الحصار الألماني الطويل لها.
- استمر القتال داخل المخيم بعد حصاره لمدة 10 أيام منع خلالها الجيش الإسرائيلي دخول سيارات الإسعاف والعاملين في القطاع الطبي والإنساني للمخيم بحسب تقرير للأمم المتحدة.
- أدت المصادمات حينها حسب تقارير الأمم المتحدة إلى استشهاد ما لا يقل عن 52 فلسطينياً نصفهم تقريبا من المدنيين بالإضافة إلى مقتل 23 جنديا إسرائيليا، فيما جرح عدد كبير.
- تم خلال هذه المعركة تدمير ما يقارب من 150 بناية الأمر الذي خلف وراءه حوالي 435 عائلة بلا مأوى.
- عاد مخيم جنين إلى الواجهة مرة أخرى مع ظهور تشكيل مسلح جديد في 2021 بعد سنوات من الهدوء حمل اسم (كتيبة جنين) ويضم عناصر من تنظيمات الجهاد الإسلامي وحركتي فتح وحماس إضافة إلى عناصر لا تنتمي لأي تنظيمات سياسية.
- لا يعرف العدد الحقيقي لأفراد كتبة جنين وإن كان يظهر العشرات منهم خلال العروض العسكرية أو أثناء المشاركة في تشييع جثمانين مقاتلين سقطوا خلال اشتباكات مع القوات الإسرائيلية.
- يستخدم أفراد هذه المجموعة خلال الاشتباكات مع القوات الاسرائيلية قنابل بدائية محلية الصنع.
- لا يقتصر أفراد هذه المجموعة المسلحة على أبناء المخيم فهناك عناصر من مدينة جنين والقرى المجاورة ينضمون إلى هذه المجموعة ويشاركون معهم في القتال خلال الاشتباكات التي تحدث من وقت لآخر.
- شكلت منطقة جنين بمخيمها والمدينة وقراها أحد الأهداف الرئيسية لعملية (كاسر الأمواج) التي أطلقتها إسرائيل مع بداية نيسان 2022 في الضفة الغربية، وقالت إن الهدف منها منع وقوع عمليات فلسطينية مسلحة واعتقال من يخططون لتنفيذ مثل هذه العمليات.
- في 11 أيار الماضي، قُتلت شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة الإخبارية القطرية بالرصاص أثناء مداهمة نفذها الجيش الإسرائيلي على أطراف مخيم جنين، واتهمت الجزيرة إسرائيل بقتلها ورفضت الحكومة الاسرائيلية الاعتراف بالمسؤولية عن قتلها.
- تقول إسرائيل إن عددا من المهاجمين المسؤولين عن مقتل إسرائيليين سواء بإطلاق النار أو استخدام السكاكين والبلطات خلال الأشهر الماضية خرجوا من منطقة جنين.
(رويترز)
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