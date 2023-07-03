هل تمّ تحديد توقيت زيارة الرئيس الإيراني إلى السّعودية؟ مسؤولٌ يُجيب

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كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، عن أن "توقيت زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي إلى السعودية غير محدد بعد"، مشيراً إلى أنّ "الاستثمار المشترك هو من أهداف استئناف العلاقات بين طهران والرياض".وشدد على أن "الأرضية اللازمة لهذا الأمر متوفرة ونسعى لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، تناسباً مع العلاقات السياسية"، لافتا الى ان "مستوى العلاقات التجارية لم يكن مناسباً في السابق".وشدد على "ضرورة الاستفادة من إمكانات البلدين وطاقاتهما الاقتصادية للنهوض بمستوى العلاقات الاقتصادية".