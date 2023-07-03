دولة عربيّة تحتل المرتبة الثانية عالمياً في اختيارات الهنود للعيش.. من هي؟

Advertisement

وأظهر تقرير لموقع "لوكمات تايمز"، نشرته صحيفة "البيان" الإماراتية، الأحد، أن في الإمارات 3.5 مليون هندي.وأوضح تقرير الموقع أن المهنيين الهنود المهرة اختاروا دولاً متقدمة للعيش فيها، حيث تعيش أكبر مجموعة من الهنود في الولايات المتحدة، تليها الإمارات، ثم السعودية بنحو 2.5 مليون هندي.وبين أن الهنود واصلوا انتقالهم لعديد من الدول مع توسع الاقتصادات الكبرى التي تبحث عن مهنيين مهرة لسد نقص العمالة.ولفت التقرير إلى أن دبي برزت كونها أكثر المناطق جذباً لانتقال الأثرياء الهنود، مع مخططاتهم للحصول على التأشيرة الذهبية فيها.وأضاف الموقع أنه في أعقاب جائحة "كورونا" استهدف الهنود دولاً أخرى للعيش فيها؛ مثل أستراليا ونيوزيلندا وألمانيا واليابان وإيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي.يشار إلى أن إحصائيات وزارة الخارجية الهندية تظهر تفرد الإمارات وحدها بنحو 3 ملايين ونصف مليون هندي، وفي السعودية 2.5 مليون هندي، وأكثر من مليون في دولة الكويت، ونحو 780 ألف هندي في سلطنة عُمان، و760 ألفاً في قطر، ونحو 332 ألف هندي في البحرين.وتقدر الجالية الهندية بنحو ثلث إجمالي العمالة الأجنبية في دول الخليج، حيث يعملون في مهن مختلفة، أبرزها البناء، والمصانع، إضافة إلى رجال أعمال في قطاع العقارات.