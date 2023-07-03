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عربي-دولي

صاعقة رعدية تقتل 3 شبان في السعودية

Lebanon 24
03-07-2023 | 11:00
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لقي 3 أشخاص مصرعهم إثر تعرُّضهم لصواعق رعدية، خلال الأمطار التي هطلت مساء أمس الأحد، وتزامنت مع صواعق رعدية كثيفة في العديد من المحافظات في السعوديّة.

هذا، وقد شهدت العديد من الأحياء في منطقة جازان خلال الساعات الماضية، حالة من التقلبات الجوية، تمثلت في هطول أمطار غزيرة، في الوقت الذي حذرت فيه مديرية الدفاع المدني من مخاطر الأمطار والصواعق الرعدية، ودعت الجميع إلى اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات واتباع الإرشادات في مثل هذه الحالات.
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من جهته توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مهيَّأة لهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من منطقتَي جازان وعسير؛ قد تمتد إلى منطقة الباحة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاءٍ من منطقة نجران. (العربية)
 
 

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