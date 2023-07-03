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عربي-دولي

بينهم لبنانيون... القبض على جواسيس يعملون لصالح "الموساد" في هذا البلد ماذا كُشِفَ عن مهماتهم؟

Lebanon 24
03-07-2023 | 06:55
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أعلنت الاستخبارات التركية، القبض على 7 جواسيس يعملون لصالح الموساد الإسرائيلي، من بينهم أتراك وعرب، يحملون الجنسيات السورية واللبنانية.

وأوكل الموساد لجواسيسه، مهام: التجسس على الصناعات الدفاعية التركية، والتجسس على المعارضين العرب في تركيا.
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وتمكنت الاستخبارات التركية كشف الخلية، من خلال تتبع أحد الجواسيس، وهو يتعقب معارضين مصريين في منطقة الفاتح في اسطنبول.

وقالت السلطات التركية، إن الجواسيس قد حصلوا على تدريبات مكثفة ومتقدمة خارج تركيا، وكانوا على درجة عالية من الاحترافية، من أجل عدم الوقوع في قبضة الاستخبارات التركية، التي كانت تتعقب جميع تحركاتهم منذ فترة طويلة. (روسيا اليوم)
 
 
 
الاستخبارات التركية تعلن القبض على خلية للموساد الإسرائيلي في اسطنبول
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