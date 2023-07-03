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عربي-دولي

في أول تعليق له.. ماذا قال وزير الدفاع الروسي عن تمرّد "فاغنر"؟

Lebanon 24
03-07-2023 | 07:19
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كشف وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية دمرت كل دبابات "ليوبارد" الألمانية التي قدمتها بولندا والبرتغال إلى أوكرانيا.
وقال وزير الدفاع الروسي إن القوات الأوكرانية لم تحقق أهدافًا في أي اتجاه "فمن الواضح أن التوقعات من الأسلحة الغربية المتبجح بها مبالغ فيها".
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وأضاف أن "الغرب يصر ويطلب من قيادة القوات المسلحة لأوكرانيا مواصلة الهجوم بغض النظر عن الخسائر الكبيرة".

وتعليقا على محاولة التمرد التي قامت بها قوات "فاغنر" العسكرية الخاصو: "الاستفزاز لم يؤثر على تصرفات مجموعات القوات. استمر الجنود بشجاعة ونكران الذات في حل المهام الموكلة إليهم".


 وأضاف وزير الدفاع الروسي: "هذه الخطط فشلت في المقام الأول لأن أفراد القوات المسلحة الروسية أظهروا الولاء لقسم واجباتهم العسكرية".

وعلى صعيد العمليات العسكرية في أوكرانيا، أكد شويغو "دمرت القوات المسلحة الروسية تقريبًا جميع دبابات ليوبارد التي قدمتها القوات المسلحة لأوكرانيا من بولندا والبرتغال، وعددها 16 وحدة".

وكشف أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت منذ 4 حزيران حوالي 2.5 ألف وحدة من مختلف الأسلحة، مشيرا إلى أنه خلال هذه الفترة أيضًا، دمرت القوات الروسية 15 طائرة و3 طائرات هليكوبتر و920 وحدة من المركبات المدرعة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في جميع الااتجاهات.
وقال أيضا إن الدفاع الجوي الروسي اعترض 158 صاروخ هيمارس و25 صاروخ كروز ستورم شادو و386 طائرة مسيرة. (سكاي نيوز)
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