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عربي-دولي
"معجزة ربانية"... إستعاد بصره فجأة داخل المسجد شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
03-07-2023
|
07:28
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تداول جزائريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لحادثة وُصفت بـ "المعجزة الربانية"، حصلت في مسجد عمر بن عبد العزيز، في محافظة تيارت غربي الجزائر.
وأظهر الفيديو كهلاً جزائرياً يدعى أحمد قداري وهو يبكي ويصرخ بعد استعادته لبصره الذي فقده في المسجد نفسه منذ أكثر من عامين بعد سقوطه على رأسه.
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وقال أحمد إنه توجه في ثاني أيام العيد كعادته إلى المسجد القريب من بيته لأداء صلاة المغرب، وأثناء السجود الأول من الركعة الثالثة سأل الله الفرج وفتح عينه فرأى الأرضية صفراء وهي لون سجاد المسجد.
وأضاف أنه أمسك بيد المصلي الذي كان بجانبه ونظر إليه ليتأكد أن بصره قد عاد إليه، إذ لم يصدق أنه يرى بوضوح كما كان سابقا.
وقال أحمد: "عندما فرغت الصلاة سألني المصلي الذي أمسكت يده عن حالتي فأخبرته بأن بصري قد عاد إلي بعدما فقدته أكثر من سنتين كاملتين وبدأت بالبكاء إلى أن أغمي علي".
وأضاف: "بعدها قام المصلون بإعادتي إلى بيتي لرؤية عائلتي التي لم أرهم لأشهر طويلة رغم عيشي معهم في البيت نفسه".
وعبر ابن أحمد البالغ من العمر 10 سنوات عن فرحته الكبيرة بعودة النور إلى بصر والده، مؤكدا أن فرحته لا توصف. (العربية)
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