حارق القرآن في السويد "خائف على نفسه"... هذا ما قاله

انتشر فيديو عن مواقع التواصل الاجتماعي، للعراقي سلوان موميكا الذي حرق مصحفا في السويد في أول أيام العيد، أعرب فيه عن خوفه على نفسه، محملا السويد مسؤولية أمنه وحياته.



وقال موميكا في الفيديو: "أحمل السويد مسؤولية أمننا وحياتنا لأن هناك تهديدات حقيقية دولية". (روسيا اليوم)