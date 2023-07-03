صديق نائل كشف الكثير... ماذا حصل لحظة بلحظة؟

نشرت صحيفة "لو باريزيان" تصريحات شاب كان برفقة نائل المرزوقي في السيارة وقت إطلاق الرصاص عليه من قبل الشرطة الفرنسية.



وقال صديق نائل الذي كان معه بالسيارة: قال شرطي الدراجة النارية الذي كان بالقرب من النافذة "أوقف تشغيل المحرك"، وقام بضرب نائل من دون سبب، باستخدام الجزء الصلب من قفاز قيادة الدراجة النارية".

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وأضاف: "انحنى الشرطي الثاني من النافذة وضرب نائل بالطريقة عينها".

وكشف أنّ "نائل دخل في حالة "صدمة" ولم يستطع حتى النطق. وأدخل الشرطي القريب من النافذة رأسه إلى داخل السيارة، وقام بترهيب نائل".

وقال: "الشرطي القريب ضرب نائل مجددا. وأخبر الشرطي نائل بأن يطفئ محرك السيارة أو إنه سيضع رصاصة في رأسه".

وأشار إلى أنّه "بينما كان نائل يشعر بدوار قليل، تحركت قدمه عن دواسة الفرامل. وتحركت السيارة للأمام كونها آلية، فقال الشرطي قرب النافذة لزميله "أطلق النار عليه".

وأوضح أنّ الشرطيّ الثاني هو من أطلق النار على نائل.

وتجدر الإشارة إلى أن الشاب المرافق لنائل هرب فور توقف السيارة على بعد أمتار قليلة، قبل أن يعود للظهور وتبدأ السلطات في التحقيق معه. (سكاي نيوز)