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عربي-دولي
تم نقلهم بواسطة 19 سيارة إسعاف.. وفيات وعشرات الإصابات في حادث سير مروّع بمحافظة أسوان
Lebanon 24
03-07-2023
|
08:24
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لقي 3 أشخاص بينهم طفلان مصرعهم وأصيب 42 آخرون، في حادث سير مروع بمحافظة أسوان جنوب مصر.
وتلقت السلطات المصرية بلاغاً بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق إدفو- مرسى علم بأسوان، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى.
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وكشفت التحقيقات أن الحادث وقع بين سيارة ميكروباص تقل أسرة كانت في طريقها لحضور حفل زفاف، وأخرى ربع نقل تقل عمالاً، وذلك بالكيلو 67 بطريق إدفو - مرسى علم، ما أسفر عن مصرع طفلين وسيدة، وإصابة 42 آخرين.
وأعلنت محافظة أسوان في بيان رسمي أن المحافظ اللواء أشرف عطية كلف المسؤولين بسرعة التعامل مع الحادث، وتشديد الرقابة المرورية لحين الانتهاء من مشروع تطوير ورفع كفاءة الطريق.
وكشفت المحافظة أن الحادث أسفر عن وفاة الطفلين قاسم عيسى (3 أعوام)، وماجدة عبد الرحمن (عامان) ، وسيدة حسن سعد (29 عاما)، مع إصابة 42 آخرين، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى حورس الجديد بمدينة إدفو بواسطة 19 سيارة إسعاف منهم 6 حالات تم نقلهم لمستشفى أسوان الجامعى لإجراء جراحات دقيقة في المخ والأعصاب.
وأضافت أن إصابات الجرحى تراوحت بين كسور وكدمات وجروح سطحية وسحجات متفرقة، فيما تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق. (العربية)
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