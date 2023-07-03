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عربي-دولي

وزير الخارجية السوري يلتقي نظيره الأردني في دمشق

Lebanon 24
03-07-2023 | 08:38
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التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، اليوم الاثنين، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، والوفد المرافق له في دمشق.
 
وسيلتقي وزير الخارجية الأردني، الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم، بحسب ما أفادت به قناة "المملكة" الأردنية.
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وجاء في بيان الخارجية الأردنية: "الصفدي وصل دمشق في زيارة رسمية يبحث خلالها مع المسؤولين السوريين ملف العلاقات الثنائية وأيضا ملف العلاقات العربية مع سوريا ومبادرة حل الأزمة".

تعتبر زيارة الصفدي لدمشق ثاني زيارة رسمية منذ اندلاع الأزمة السورية في عام 2011. (سبوتنيك)
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