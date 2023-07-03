Advertisement

إقتصاد

الدولار القوي يقلل من جاذبية الذهب وسط ترقب لمسار الفائدة.. هكذا أصبحت الاسعار

Lebanon 24
03-07-2023 | 09:00
A-
A+
Doc-P-1083751-638239960866276068.PNG
Doc-P-1083751-638239960866276068.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحت عنوان: "الدولار القوي يقلل من جاذبية الذهب وسط ترقب لمسار الفائدة"، جاء في موقع "سكاي نيوز عربية":
 
زادت أسعار الذهب من خسائرها، الاثنين، بسبب قوة الدولار التي قللت من جاذبية المعدن الأصفر، كملاذ آمن وترقب المستثمرين لبيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة ومحضر أحدث اجتماعات المجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي ينشر في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
Advertisement

وقال كارلو ألبرتو دي كاسا المحلل لدى كينسيز إن هناك انخفاضا طفيفا في أسعار الذهب يرجع في المقام الأول إلى الإقبال على المخاطرة في السوق.

وأضاف أنه مع ذلك فإن المعدن النفيس لا يزال فوق مستوى 1900 دولار على الرغم من توقعات رفع أسعار الفائدة، ويمكن أن تظل الأسعار في نطاق 1900 دولار إلى 1930 دولارا قبل صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد في 13 و14 تموز ليوفر للمستثمرين المزيد من الأخبار.


وصعد مؤشر الدولار 0.3 بالمئة، مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، في حين ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 3.844 بالمئة بعد أن سجل الأسبوع الماضي أعلى مستوى منذ اذار.

ويشير ركود الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة في ايار إلى أن ما قام به المركزي الأميركي من رفع أسعار الفائدة لترويض التضخم يأتي بنتائج بطيئة.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو المقياس المفضل للمجلس الاحتياطي الفيدرالي لتتبع التضخم، 4.6 بالمئة على أساس سنوي بعد ارتفاعه 4.7 بالمئة في أبريل.

ومن شأن أسعار الفائدة المرتفعة الحد من الاستثمار في الذهب الذي لا يدر عائدا. ويرى مستثمرون أن هناك فرصة بنسبة 87 بالمئة لرفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس في يوليو، وفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.

التغير في الأسعار

انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1911.70 دولار للأونصة. وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.51 بالمئة إلى 1919.40 دولار.

وتراجعت أسعار الذهب بإجمالي 2.5 بالمئة في الربع من نيسان الى تموز.     

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 22.7667 دولار للأونصة، بينما تراجع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 895.61 دولار والبلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1224.34 دولار. (سكاي نيوز) 
المصدر: سكاي نيوز عربية

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:31 | 2023-07-03
10:30 | 2023-07-03
10:00 | 2023-07-03
09:59 | 2023-07-03
09:33 | 2023-07-03
09:30 | 2023-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website