فيديو ترويجي للسياحة في الفلبين يثير الجدل.. ما القصة؟

تعرضت وكالة إعلانية فلبينية لانتقادات شديدة لاستخدامها لقطات لبلدان أخرى، في فيديو ترويجي لحملة السياحة الجديدة في البلاد، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن".

وكانت وزارة السياحة في الفلبين تعاقدت مع وكالة الإعلانات "دي دي بي فلبين" للمساعدة في الترويج للحملة الإعلانية الجديدة المعروفة باسم "أحبوا الفلبين". وبعد أيام من انطلاق الحملة، قالت وزارة السياحة إنها تحقق في مزاعم بأن الفيديو احتوى على عدة لقطات لبلدان أخرى غير الفلبين.

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وقالت الوزارة في بيان إنها تلقت تأكيدات من الوكالة الإعلانية، بأن "كل شيء على ما يرام"، بعد أن طلبت تأكيدات على ملكية جميع المواد المستخدمة في الفيديو.



بدورها، قالت مديرة الشؤون العامة في الوزارة، إينا زارا-لويولا، للصحفيين إن الفيديو لم يكن جزءا من العقد وأن وزارة السياحة لم تدفع مقابل هذه المواد.



ويعد أرخبيل الفلبين من البلدان السياحية، لا سيما في الجزر الخلابة مثل بوراكاي، الجزيرة الساحرة التي تشتهر بشواطئها ذات الرمال البيضاء والمياه الصافية.



وبعد الانتقادات الحادة للوكالة الإعلانية، قدمت "دي دي بي فلبين" بيانا تعتذر فيه عن الاستخدام "غير المناسب" لمواد مصورة في دول أخرى.



وقالت الوكالة: "في حين أن استخدام لقطات لمقاطع الفيديو هو ممارسة معتادة في الصناعة، فإن استخدام لقطات أجنبية كان سهوا مؤسفا من جانب وكالتنا".



وأضافت الوكالة أنها "تتعاون بشكل كامل" مع التحقيق. (الحرة)