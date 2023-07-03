فضائح نجل بايدن.. تدخين "الحشيش" والقيادة بسرعة! (صور)

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انتشرت صور لهانتر بايدن، نجل الرئيس الأميركي جو بايدن، تعود للعام 2018، وهو يدخن "الحشيش" أثناء قيادته السيارة، في حي سكني.وحسب المعلومات فإن هذه الصور التقطها هانتر بايدن بنفسه في 12 تموز 2018، وكانت موجودة على اللابتوب الخاص به، والذي احتوى أيضا على رسائل إلى العديد من النساء اللواتي كن بانتظاره للوصول لحضور حفل في لاس فيغاس.وبعد أقل من شهرين، وفي 1 اب، التقطت صور للوحة سيارته وهو يقود بسرعة تزيد عن 172 ميلا في الساعة إلى لاس فيغاس. (روسيا اليوم)