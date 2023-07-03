25
o
بيروت
27
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
21
o
النبطية
22
o
زحلة
24
o
بعلبك
27
o
بشري
25
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
كاتب إسرائيلي: على بايدن معرفة أن هناك مجرمي حرب في حكومة نتنياهو
Lebanon 24
03-07-2023
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحت عنوان: "كاتب إسرائيلي: على بايدن معرفة أن هناك مجرمي حرب في حكومة نتنياهو"، جاء في موقع "الجزيرة":
يقول كاتب العمود بصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عكيفا إلدار إن صبر الإدارة الأميركية على المسؤولين الإسرائيليين اليمينيين العنصريين قد نفد، وإن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لن تطأ قدمه أرض السفارة الأميركية، وإن نواب حزب وزير المستوطنات بتسلئيل سموتريتش الديني العنصري لن يقوموا بمضغ النقانق في تموز بمنزل السفير.
Advertisement
وذكر إلدار ذلك في مقال له تعليقا على قرار الرئيس الأميركي جو بايدن وقف تمويل المشاريع العلمية في المؤسسات الموجودة في المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي المحتلة، قائلا إن السيد اللطيف بالبيت الأبيض قرر خلع قفازاته "استعدادا" لمواجهة ما تقوم به حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من انتهاكات ضد الفلسطينيين.
حان الوقت لتغير إدارة بايدن مسارها
وقال إنه وبعد 6 أشهر من تشكيل أخطر حكومة إسرائيلية على الإطلاق، حان الوقت لتغير إدارة بايدن مسارها؛ إذ يجب أن تدرك واشنطن أنها تتعامل مع عصابة من مجرمي الحرب، لا أقل. مضيفا أنه يكفي لإثبات ذلك قراءة عنوان في صحيفة "هآرتس" يتهم فيه مسؤولون كبار في الجيش الحكومةَ بتخريب جهودهم لمواجهة السلوك الإجرامي المتطرف للمستوطنين.
وأضاف أنه وفقا لهؤلاء المسؤولين، فإن المستوطنين المشاغبين يفعلون ما يحلو لهم، بتشجيع من أعضاء مجلس الوزراء ونواب التحالف. وعلاوة على ذلك، يمنع السياسيون القوات الأمنية من إرسال تعزيزات إلى الضفة الغربية لمنع مثل هذه الجرائم، فضلا عن عدم السماح لهم بطرد المستوطنين الذين أقاموا بؤرا استيطانية غير قانونية، مطالبين قوات الأمن بعدم التدخل في نقل المعدات إلى هذه المواقع الجديدة.
وقال إن على قمة هرم هؤلاء السياسيين يقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي شجع سموتريتش وإيتمار بن غفير، وإن صندوق الأدوات الأميركي لمواجهة هؤلاء يحتوي على أكثر من الحرمان من الدعوات لحضور حفل "كوكتيل"، ويمتلك بايدن وسائل لها تأثير أكبر بكثير من حجب الدعم للمؤسسات المقامة على الأراضي المحتلة، كما لا يحتاج إلى مشورة حول كيفية التعامل مع الأنظمة الاستبدادية التي تغزو الدول المجاورة بينما تقوض أسس الديمقراطية في بلادها. (الجزيرة)
المصدر: الجزيرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إشكال "كبير" وتدافع بين إمرأة وممثلة لبنانيّة مشهورة جدّاً... شاهدوا بالفيديو ما حصل في منطقة الضبية!
Lebanon 24
إشكال "كبير" وتدافع بين إمرأة وممثلة لبنانيّة مشهورة جدّاً... شاهدوا بالفيديو ما حصل في منطقة الضبية!
10:21 | 2023-07-03
03/07/2023 10:21:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما أُصيب بشلل في وجهه... الممثل اللبنانيّ يظهر من دون قناعٍ شاهدوا كيف بدا في أحدث ظهور له (صورة)
Lebanon 24
بعدما أُصيب بشلل في وجهه... الممثل اللبنانيّ يظهر من دون قناعٍ شاهدوا كيف بدا في أحدث ظهور له (صورة)
08:05 | 2023-07-03
03/07/2023 08:05:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الحزن يُصيب الوسط الفنيّ... وفاة فنان شاب بطريقة مفاجئة وهذا ما قاله صديقه (صورة)
Lebanon 24
الحزن يُصيب الوسط الفنيّ... وفاة فنان شاب بطريقة مفاجئة وهذا ما قاله صديقه (صورة)
05:40 | 2023-07-03
03/07/2023 05:40:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إنخفاض دولار "صيرفة"... ماذا فعل الصرافون؟
Lebanon 24
بعد إنخفاض دولار "صيرفة"... ماذا فعل الصرافون؟
10:48 | 2023-07-03
03/07/2023 10:48:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد مروّع.. سيارة تقتحم مطعماً مزدحماً وعدد الجرحى مرتفع (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مروّع.. سيارة تقتحم مطعماً مزدحماً وعدد الجرحى مرتفع (فيديو)
05:27 | 2023-07-03
03/07/2023 05:27:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:04 | 2023-07-03
الأمم المتحدة تعلّق على أحداث جنين: لإحترام القانون الدوليّ الإنسانيّ
17:01 | 2023-07-03
وسط العدوان على جنين.. السلطة الفلسطينيّة تعلن وقف الإتصالات مع الجانب الإسرائيلي
16:54 | 2023-07-03
العدوان الإسرائيلي على جنين مُستمر.. تهجير قسريّ للسكان والوضع الميداني يتأزّم (فيديو)
16:07 | 2023-07-03
واشنطن: ندعم "حق إسرائيل" في الدفاع عن نفسها وندعو لحماية المدنيين في جنين
16:00 | 2023-07-03
كيف ازدهرت صناعة تقنيات التجسس في روسيا؟
15:12 | 2023-07-03
نتنياهو: سنستهدف كل مصادر الخطر
فيديو
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
08:00 | 2023-07-02
04/07/2023 01:20:25
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
23:00 | 2023-07-01
04/07/2023 01:20:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرضها لوعكة صحية خطيرة.. شاهدوا آخر ظهور لمريم نور (فيديو)
Lebanon 24
بعد تعرضها لوعكة صحية خطيرة.. شاهدوا آخر ظهور لمريم نور (فيديو)
04:48 | 2023-06-30
04/07/2023 01:20:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact