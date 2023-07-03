28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
31
o
زحلة
33
o
بعلبك
29
o
بشري
28
o
بيت الدين
32
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
4 دول أعداد المركبات بها أكثر من البشر.. من هي؟
Lebanon 24
03-07-2023
|
09:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعد "جبل طارق"، وهي منطقة حكم ذاتي تتبع التاج البريطاني، واحدة من 4 دول في العالم فقط التي يزيد عدد المركبات بها عن عدد السكان، حيث يملك كل 1000 شخص في الدولة الواقعة في شبه الجزيرة الأيبيرية 1444 سيارة.
Advertisement
ووفقاً لتقرير"World of Statistcs"، تجمع الدول في صدارة الترتيب العالمي، صفة واحدة مشتركة، وهي أن جميعها دول صغيرة تعداد سكانها لا يتجاوز 40 ألف نسمة باستثناء "ليختنشتاين"، والتي يبلغ عدد سكانها 85 ألف نسمة.
وتأتي سان مارينو في المرتبة الثانية عالمياً بمعدل 1300 سيارة لكل 1000 شخص، فيما يبلغ المعدل 1193 سيارة لكل 1000 شخص في ليختنشتاين، وتمثل أندورا الضلع الأخير في المربع الذهبي بنحو 1050 سيارة لكل 1000 شخص.
إمارة موناكو، تمثّل نقطة التعادل تقريباً، حيث يبلغ عدد السيارات لكل 1000 شخص، نحو 910 سيارة.
ويظهر الترتيب العالمي، فجوة كبيرة بين أكبر اقتصادين في العالم، إذ يمتلك كل 1000 شخص في الولايات المتحدة أكثر من 880 مركبة تعمل بمحرك، بينما يقل العدد في الصين إلى 226، وهو ما يمثل السبب وراء التنامي الكبير لعمليات التصنيع في الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان.
وتتصدر قطر الدول العربية بأكثر من 590 سيارة لكل 1000 شخص. (العربية)
عربي-دولي
منوعات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد تراجعه عصراً.. اليكم سعر الصرف مساء اليوم
Lebanon 24
بعد تراجعه عصراً.. اليكم سعر الصرف مساء اليوم
13:05 | 2023-07-02
02/07/2023 01:05:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الحزن يُصيب الوسط الفنيّ... وفاة فنان شاب بطريقة مفاجئة وهذا ما قاله صديقه (صورة)
Lebanon 24
الحزن يُصيب الوسط الفنيّ... وفاة فنان شاب بطريقة مفاجئة وهذا ما قاله صديقه (صورة)
05:40 | 2023-07-03
03/07/2023 05:40:03
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد مروّع.. سيارة تقتحم مطعماً مزدحماً وعدد الجرحى مرتفع (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مروّع.. سيارة تقتحم مطعماً مزدحماً وعدد الجرحى مرتفع (فيديو)
05:27 | 2023-07-03
03/07/2023 05:27:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على جسم مشبوه في إهدن!
Lebanon 24
العثور على جسم مشبوه في إهدن!
15:23 | 2023-07-02
02/07/2023 03:23:23
Lebanon 24
Lebanon 24
وانفجر الخلاف بين وزير الداخلية وعثمان!
Lebanon 24
وانفجر الخلاف بين وزير الداخلية وعثمان!
22:29 | 2023-07-02
02/07/2023 10:29:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:31 | 2023-07-03
"إسرائيل" تُكثف عدوانها على مدينة جنين الفلسطينيّة.. الإدانات تتوالى والتوتر يتزايد
10:30 | 2023-07-03
الأسد يبحث ملف عودة اللاجئين مع وزير الخارجية الأردني
10:00 | 2023-07-03
بعيداً عن التنديد.. كيف يمكن ردع الإساءات المُتكرّرة للقرآن الكريم؟
09:59 | 2023-07-03
الرئاسة الفلسطينيّة: سنُوقف التنسيق الأمني مع "إسرائيل"
09:30 | 2023-07-03
فضائح نجل بايدن.. تدخين "الحشيش" والقيادة بسرعة! (صور)
09:30 | 2023-07-03
الهند تبدأ الدفع باليوان مقابل واردات النفط الروسية
فيديو
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
08:00 | 2023-07-02
03/07/2023 17:37:11
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
23:00 | 2023-07-01
03/07/2023 17:37:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرضها لوعكة صحية خطيرة.. شاهدوا آخر ظهور لمريم نور (فيديو)
Lebanon 24
بعد تعرضها لوعكة صحية خطيرة.. شاهدوا آخر ظهور لمريم نور (فيديو)
04:48 | 2023-06-30
03/07/2023 17:37:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact