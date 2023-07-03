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موريتانيا.. استقالة الوزير الأول والرئيس يكلفه مجددا بتشكيل الحكومة

Lebanon 24
03-07-2023 | 11:30
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قدم الوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال مسعود، الاثنين، استقالة حكومته للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي قبل الاستقالة، لكنه كلفه مجددا بتشكيل حكومة جديدة.

وقالت الوكالة الموريتانية للأنباء، إن "الغزواني استقبل اليوم بالقصر الرئاسي معالي الوزير الأول الذي قدم له استقالة حكومته"، مشيرة إلى أن "الرئيس الموريتاني قبل استقالة ولد بلال وكلفه بتشكيل حكومة جديدة".
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وتأتي استقالة الحكومة بعد انتخاب البرلمان الموريتاني الجديد، إثر انتخابات 13 ايار الماضي، إذ يقضي العرف السياسي باستقالة الحكومة بعد كل انتخابات تشريعية.

وينص القانون الموريتاني على ضرورة أن يصادق البرلمان الجديد على برنامج عمل الحكومة، الذي يتوجب عليها عرضه أمام البرلمان في غضون ثلاثين يوما بعد تعيينها.

ويتولى محمد ولد بلال منصب الوزير الأول منذ اب 2020، حين تم تعيينه خلفا لسلفه إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا.

ووفق وسائل إعلام موريتانية فإن ولد بلال يستعد لإكمال ثلاث سنوات في منصب الوزير الأول، بعد تجديد الثقة فيه لمرتين. (روسيا اليوم)          
المصدر: روسيا اليوم
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