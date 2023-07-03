الرئاسة الفلسطينيّة: سنُوقف التنسيق الأمني مع "إسرائيل"

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أعلنت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن السلطة ستوقف التنسيق الأمني مع "إسرائيل" تماماً، رداً على العملية العسكرية الواسعة في مخيم جنين، والتي أسفرت عن 9 شهداء على الأقل وعشرات الجرحى. (العربية)