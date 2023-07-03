Advertisement

عربي-دولي

تحديث مستمر.. هذه آخر المعطيات الميدانيّة عن أحداث جنين

Lebanon 24
03-07-2023 | 11:02
A-
A+
Doc-P-1083815-638240049972184802.jpg
Doc-P-1083815-638240049972184802.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ازدادت الأوضاع الميدانيّة تأزماً في مدينة جنين الفلسطينية ومخيّمها وسط العدوان الذي يشنهُ جيش الإحتلال الإسرائيلي عليها منذ فجر الإثنين.
 
وحتى الآن، ارتفع عدد الشهداء من الفلسطينيين إلى 8 فيما أصيب أكثر 50 شخصاً بجروح بينهم 10 بحالة خطيرة. 
Advertisement
 
وفي ما يلي عرضٌ لآخر التطورات الميدانية: 
 
الجيش الإسرائيلي اقتحم المخيم وفرض حصاراً على مسجد الأنصار بزعم تحصّن مسلحين داخله قبل أن يقصفهُ بالمسيرات.
 
- مصادر محلية فلسطينية قالت إن الشبان المتحصنين بداخل المسجد فروا من خلال نفق حفر بجانب المسجد، والجيش الاسرائيلي أكد عثوره على ذاك النفق بعد اقتحام المسجد.
 
- رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقوم بتقييم الوضع الأمني في جنين
 
- الجيش الإسرائيلي يعلن أنه تمّ إطلاع رئيس الأركان هرتسي هاليفي على الأنشطة الرئيسية لقوات الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين خلال اجتماع أمني، وقد أصدر هاليفي تعليماته بشأن خطوات الاستمرار.

- وكالة "رويترز" نقلت عن مصدر مطلع في الجيش الإسرائيلي قوله إنّ قوات الإحتلال بحاجة إلى 24 ساعة على الأقل لاستكمال عملية جنين.
- صحيفة هآرتس الإسرائيلية كشفت أنّ حوالى 2000 جندي إسرائيلي يشاركون حالياً في العملية العسكرية في جنين.

- القوات الإسرائيلية تواصل هجومها العنيف على مدينة جنين ومخيمها، وتستخدم الطائرات المسيرة في هجماتها العسكرية. 
 
- مصر تجري اتصالات مع إسرائيل لوقف الهجوم على جنين، في وقت أعلن فيه الهلال الأحمر الفلسطيني أن سيارات الإسعاف تتعرض لمضايقات كبيرة من قبل قوات الاحتلال.
 
- كتيبة جنين تعلن أنّ مجاهديها يفجرون نوافذ المنزل الذي تحصنت فيه قوات الاحتلال ويحققون إصابات مباشرة في صفوفها.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:21 | 2023-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:40 | 2023-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:05 | 2023-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:27 | 2023-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2023-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:19 | 2023-07-03
12:00 | 2023-07-03
12:00 | 2023-07-03
11:30 | 2023-07-03
11:27 | 2023-07-03
11:27 | 2023-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website