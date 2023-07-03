تحديث مستمر.. هذه آخر المعطيات الميدانيّة عن أحداث جنين

ازدادت الأوضاع الميدانيّة تأزماً في مدينة جنين الفلسطينية ومخيّمها وسط العدوان الذي يشنهُ جيش الإحتلال الإسرائيلي عليها منذ فجر الإثنين.

وحتى الآن، ارتفع عدد الشهداء من الفلسطينيين إلى 8 فيما أصيب أكثر 50 شخصاً بجروح بينهم 10 بحالة خطيرة.

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وفي ما يلي عرضٌ لآخر التطورات الميدانية:

- الإذاعة الإسرائيلية تعلن أنّ إسرائيل تتأهب لإطلاق صواريخ من غزة تجاه المستوطنات الحدودية

- مكتب نتنياهو كشف أنّ الأجهزة الأمنية أجرت مراجعة للوضع بجنين وناقشت خطط استمرار العملية

- إسرائيل نفذت غارة جديدة على مخيم جنين

- وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن تأهب الجيش على الجبهات كافة ومستعدون لأي سيناريو

- الجيش الإسرائيلي اقتحم المخيم وفرض حصاراً على مسجد الأنصار بزعم تحصّن مسلحين داخله قبل أن يقصفهُ بالمسيرات.

- مصادر محلية فلسطينية قالت إن الشبان المتحصنين بداخل المسجد فروا من خلال نفق حفر بجانب المسجد، والجيش الاسرائيلي أكد عثوره على ذاك النفق بعد اقتحام المسجد.



- الجيش الإسرائيلي يعلن أنه تمّ إطلاع رئيس الأركان هرتسي هاليفي على الأنشطة الرئيسية لقوات الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين خلال اجتماع أمني، وقد أصدر هاليفي تعليماته بشأن خطوات الاستمرار.



- وكالة "رويترز" نقلت عن مصدر مطلع في الجيش الإسرائيلي قوله إنّ قوات الإحتلال بحاجة إلى 24 ساعة على الأقل لاستكمال عملية جنين. - رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقوم بتقييم الوضع الأمني في جنين- الجيش الإسرائيلي يعلن أنه تمّ إطلاع رئيس الأركان هرتسي هاليفي على الأنشطة الرئيسية لقوات الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين خلال اجتماع أمني، وقد أصدر هاليفي تعليماته بشأن خطوات الاستمرار.- وكالة "رويترز" نقلت عن مصدر مطلع في الجيش الإسرائيلي قوله إنّ قوات الإحتلال بحاجة إلى 24 ساعة على الأقل لاستكمال عملية جنين.

- صحيفة هآرتس الإسرائيلية كشفت أنّ حوالى 2000 جندي إسرائيلي يشاركون حالياً في العملية العسكرية في جنين.



- القوات الإسرائيلية تواصل هجومها العنيف على مدينة جنين ومخيمها، وتستخدم الطائرات المسيرة في هجماتها العسكرية.

- مصر تجري اتصالات مع إسرائيل لوقف الهجوم على جنين، في وقت أعلن فيه الهلال الأحمر الفلسطيني أن سيارات الإسعاف تتعرض لمضايقات كبيرة من قبل قوات الاحتلال.

- كتيبة جنين تعلن أنّ مجاهديها يفجرون نوافذ المنزل الذي تحصنت فيه قوات الاحتلال ويحققون إصابات مباشرة في صفوفها.