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عربي-دولي

كيف قضى ضحايا "تيتان" لحظاتهم الأخيرة قبل حدوث الانفجار؟

Lebanon 24
03-07-2023 | 11:27
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قضى ضحايا الغواصة تيتان لحظاتهم الأخيرة يستمعون إلى الموسيقى في الظلام خلال مشاهدتهم للكائنات البحرية المضيئة، قبل أن يحدث انفجار داخلي كارثي أدى إلى مصرعهم، بحسب ما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز". 
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وأفادت الصحيفة أنه في الأيام التي سبقت الكارثة، حضر الركاب الخمسة اجتماعات السلامة والعروض التقديمية على متن السفينة الأم للغواصة، التي تسمى "الأمير القطبي"، وهي كاسحة جليد سابقة تابعة لخفر السواحل الكندية تم بناؤها عام 1959.

وطلب من الركاب الخمسة أن يتبعوا "نظاما غذائيا منخفض الألياف" في اليوم السابق للغوص، وألا يشربوا القهوة في ذلك الصباح، وارتداء جوارب سميكة وقبعة، حيث ستزداد درجة البرودة بالغواصة، كلما تعمقت في المحيط.

كما طُلب منهم تحميل أغانيهم المفضلة على هواتفهم لتشغيلها على مكبر صوت عبر البلوتوث. 
 
وقيل للركاب أن يكونوا مستعدين للصعود على متن الغواصة في 18 حزيران بحلول الساعة السابعة والنصف صباحا، وقد ارتدوا البدلات الخاصة بالشركة المالكة لها "أوشن غيت" بالإضافة إلى سراويل مضادة للماء، وسترة برتقالية مقاومة للماء، وأحذية طويلة وسترات نجاة وخوذات.

وخلال الرحلة التي تستغرق في العادة 12 ساعة، كان الضحايا يشاهدون كائنات بحرية ذات إضاءة حيوية من خلال فتحة بمقاس 21 بوصة في طريقهم إلى حطام تيتانيك، بعدما تم إطفاء الأضواء الكاشفة في الغواصة خلال طريقها إلى قاع البحر للحفاظ على مستوى شحن البطاريات..

هبطت الغواصة بسرعة حوالي 25 مترا في الدقيقة، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز، لذلك لم يشعر من كانوا على متنها بأي إحساس بالحركة.
 
في وقت لاحق من ذلك الصباح، انقطع الاتصال مع الغواصة تيتان. وأكد خفر السواحل الأميركي أن ذلك حدث بعد ساعة و45 دقيقة من نزول الغواصة إلى العمق. 

وبعد أربعة أيام من بقاء الضحايا في عمق المحيط فوق موقع تيتانيك، أعلن مسؤولو خفر السواحل أنهم عثروا أخيرا على حطام من الغواصة تيتان. (الحرة) 

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