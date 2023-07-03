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عربي-دولي
الإمارات تدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على جنين ومخيمها
Lebanon 24
03-07-2023
|
12:19
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أدانت الإمارات بشدة الاعتداءات التي قامت بها القوات الإسرائيلية على مدينة جنين الفلسطينية ومخيمها من خلال القصف الجوي وإطلاق النار، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وشددت وزارة الخارجية في بيان على ضرورة الوقف الفوري للحملات المتكررة والمتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني وحثت السلطات الإسرائيلية على عدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتؤدي إلى تدهور الأوضاع وتوسيع دائرة العنف، وإلى الالتزام بأحكام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
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كما شددت على ضرورة إعادة تضافر الجهود الدولية لوقف إطلاق النار لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.
وأكدت الخارجية دعم دولة الإمارات لكافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة في هذا الإطار، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. (روسيا اليوم)
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