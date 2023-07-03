إيران تعلن استعدادها لتفاعل ثقافي جديد مع روسيا

أكد وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني، محمد مهدي إسماعيلي، أن الأرضية جاهزة لتفاعل ثقافي جديد بين طهران وموسكو، ويمكن للبلدين التوصل إلى اتفاقيات جيدة في مجال الثقافة في الأيام المقبلة.

وقال إسماعيلي الذي يقوم بزيارة رسمية لموسكو: "لقد تم تجهيز الأرضية لبدء تفاعل ثقافي جديد بين إيران وروسيا، وآمل أن نشهد اتفاقات جيدة بين البلدين خلال رحلتي إلى موسكو".

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وأشار الوزير إلى أن إيران وروسيا لديهما تراث ثقافي وحضاري مشترك، وأن تفاعلهما آخذ في التوسع في السنوات الأخيرة.

وأضاف: "يبدو أن البلدين مستعدان الآن لخلق جو من التعاون الوثيق".

وصل إسماعيلي إلى روسيا، اليوم الاثنين، بمناسبة أسبوع الثقافة الإيرانية، وكذلك لعقد لقاءات ومحادثات مع المسؤولين الروس، بمن فيهم وزيرة الثقافة في روسيا أولغا ليوبيموفا. (سبوتنيك)