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عربي-دولي

زلزال يضرب ألاسكا.. هل من خطر "تسونامي"؟

Lebanon 24
03-07-2023 | 13:00
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سجّل زلزال بقوة 4.7 على مقياس ريختر، بالقرب من مدينة أنكوريج، أكبر مدن ولاية ألاسكا الأميركية.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية USGS، بأن الزلزال وقع الساعة 17:47 بتوقيت موسكو، على بعد 20 كلم شمال شرق مدينة أنكوريج، وعلى عمق 24.1 كلم.
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ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بين المدنيين، أو أضرار في الممتلكات، كما لم يتم إعلان حالة الطوارئ تخوفا من وقوع تسونامي كرد فعل على الزلزال. (روسيا اليوم) 
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