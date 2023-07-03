زلزال يضرب ألاسكا.. هل من خطر "تسونامي"؟

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سجّل زلزال بقوة 4.7 على مقياس ريختر، بالقرب من مدينة أنكوريج، أكبر مدن ولاية ألاسكا الأميركية.وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية USGS، بأن الزلزال وقع الساعة 17:47 بتوقيت موسكو، على بعد 20 كلم شمال شرق مدينة أنكوريج، وعلى عمق 24.1 كلم.ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بين المدنيين، أو أضرار في الممتلكات، كما لم يتم إعلان حالة الطوارئ تخوفا من وقوع تسونامي كرد فعل على الزلزال. (روسيا اليوم)