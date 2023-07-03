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عربي-دولي

زيلينسكي يطرد سفير جورجيا.. ما السبب؟

Lebanon 24
03-07-2023 | 14:31
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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين أنّه أمر بطرد سفير جورجيا في كييف احتجاجاً على تدهور صحّة الرئيس الجورجي الأسبق ميخائيل ساكاشفيلي الذي يحمل الجنسية الأوكرانية أيضاً والذي ظهر في اليوم نفسه في تبيليسي هزيلاً للغاية.
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وقال زيلينسكي في قناته على تطبيق تلغرام "لقد طلبت اليوم من وزارة الخارجية أن تستدعي السفير الجورجي وأن تبلغه احتجاجنا الشديد وأن تطلب منه مغادرة أوكرانيا في غضون 48 ساعة لإجراء محادثات مع عاصمته"، مجدّداً مطالبة تبيليسي بأن تسلّم" ساكاشفيلي إلى كييف و"إنقاذ هذا الرجل".

وتزايدت المخاوف على صحّة الرئيس الجورجي الأسبق ميخائيل ساكاشفيلي المسجون بعد ظهوره مؤخرا على شاشة التلفزيون، في مشاهد بدا فيها ضعيفا وهزيلا جدا. (سكاي نيوز عربية) 
 
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