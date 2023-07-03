Advertisement

عربي-دولي

واشنطن: ندعم "حق إسرائيل" في الدفاع عن نفسها وندعو لحماية المدنيين في جنين

Lebanon 24
03-07-2023 | 16:07
A-
A+
Doc-P-1083894-638240224715697624.jpg
Doc-P-1083894-638240224715697624.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكدت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمنع إزهاق أرواح المدنيين في مخيم جنين، حيث أطلق الجيش الإسرائيلي أكبر عملية عسكرية هناك منذ نحو عقدين في الضفة الغربية.
Advertisement

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية، مساء اليوم الإثنين: "من الضروري اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمنع إزهاق أرواح المدنيين"، وفق "رويترز".

وأكد المتحدث التصريحات السابقة للمتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض التي قال فيها "ندعم أمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن شعبها في مواجهة حركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين وجماعات إرهابية أخرى".

وكان الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" أطلقا عملية واسعة النطاق في مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية، فجر اليوم، بهدف تغيير الوضع في المنطقة مع تصاعد الهجمات الفلسطينية، كما أعلن مسؤولون إسرائيليون.

وأسفرت العملية العسكرية عن استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة أكثر من 100 آخرين بينهم 20 في حالة خطيرة.

ونزح المئات من سكان المخيم في ساعات المساء عن منازلهم مع استمرار العملية العسكرية، التي تقول تل أبيب إنها ستستمر حتى إنجاز أهدافها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:21 | 2023-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:05 | 2023-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:40 | 2023-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2023-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:27 | 2023-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:04 | 2023-07-03
17:01 | 2023-07-03
16:54 | 2023-07-03
16:00 | 2023-07-03
15:12 | 2023-07-03
14:31 | 2023-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website