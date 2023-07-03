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عربي-دولي
واشنطن: ندعم "حق إسرائيل" في الدفاع عن نفسها وندعو لحماية المدنيين في جنين
Lebanon 24
03-07-2023
|
16:07
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أكدت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمنع إزهاق أرواح المدنيين في مخيم جنين، حيث أطلق الجيش الإسرائيلي أكبر عملية عسكرية هناك منذ نحو عقدين في الضفة الغربية.
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وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية، مساء اليوم الإثنين: "من الضروري اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمنع إزهاق أرواح المدنيين"، وفق "رويترز".
وأكد المتحدث التصريحات السابقة للمتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض التي قال فيها "ندعم أمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن شعبها في مواجهة حركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين وجماعات إرهابية أخرى".
وكان الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" أطلقا عملية واسعة النطاق في مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية، فجر اليوم، بهدف تغيير الوضع في المنطقة مع تصاعد الهجمات الفلسطينية، كما أعلن مسؤولون إسرائيليون.
وأسفرت العملية العسكرية عن استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة أكثر من 100 آخرين بينهم 20 في حالة خطيرة.
ونزح المئات من سكان المخيم في ساعات المساء عن منازلهم مع استمرار العملية العسكرية، التي تقول تل أبيب إنها ستستمر حتى إنجاز أهدافها.
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