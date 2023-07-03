العدوان الإسرائيلي على جنين مُستمر.. تهجير قسريّ للسكان والوضع الميداني يتأزّم (فيديو)

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، أنّ جيش الإحتلال الإسرائيلي بدأ المرحلة الثانية من العملية العسكرية التي ينفذها في مخيّم جنين منذ ساعات الفجر.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلاً عن المرحلة الجديدة سيشارك فيه نحو 2000 جندي إسرائيلي، فيما قالت شبكة "سكاي نيوز عربية" أنّ الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية الثقيلة بدأت بالتحرك في محيط جنين فيما تقدّم بعضها نحو المدينة.

كذلك، أفادت قناة "العربية" عن إستهداف عبوة ناسفة لجرافة عسكرية إسرائيلية داخل جنين، في وقتٍ أعلن فيه الهلال الأحمر الفلسطيني إجلاء نحو 3000 شخص من المكان المذكور.

وخلال الساعات الماضية، تناقلت وسائل إعلام فلسطينية وعربية فيديوهات توثق لحظة خروج سكانٍ من مخيم جنين وذلك بعد صدور أوامر إسرائيلية بذلك. إلا أن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي نفى هذا الأمر، وقال إن "التقارير عن أمرنا بإخلاء مخيم جنين من سكانه غير صحيحة".

من ناحيتها، أعلنت القوى الوطنية والإسلاميّة في القدس يوم غدٍ الثلاثاء بمثابة يوم تصعيدٍ وإضراب شامل ضد الإحتلال ومستوطنيه في كافة مناطق المحافظة.

بدورها، أعلنت السلطة الفلسطينية في بيان عقب اجتماع طارئ ترأسه الرئيس محمود عباس "وقف جميع الاتصالات واللقاءات مع الجانب الإسرائيلي".

وأضاف البيان أنّ مخرجات اجتماعات العقبة وشرم الشيخ "لم يعد لها جدوى ولم تعد قائمة" وذلك "في ظل عدم الالتزام الإسرائيلي" بها.

وأكّد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أنّ "ما تقوم به حكومة الاحتلال في جنين ومخيّمها جريمة حرب جديدة بحق شعبنا الأعزل".

وطالبت الخارجية الفلسطينية "بتحرك دولي عاجل لوقف العدوان فوراً"، داعية المحكمة الجنائية الدولية إلى "الخروج عن صمتها والبدء بمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين".

إلى ذلك، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الاثنين، عن "قلق بالغ إزاء تطورات الوضع في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة".



وأكد غوتيريش، في بيان مقتضب، ضرورة الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني.



من جهتها، وجهت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" نداء لاتخاذ إجراءات عاجلة تضمن إنقاذ المصابين في المخيم.



وقالت الوكالة في بيان، إنها تطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حصول المصابين على الرعاية الطبية، داعية جميع الأطراف لكسر هذه الحلقة من العنف المتزايد، الذي يؤدي بشكل خطير إلى عدم الاستقرار.





