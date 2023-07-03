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عربي-دولي

وسط العدوان على جنين.. السلطة الفلسطينيّة تعلن وقف الإتصالات مع الجانب الإسرائيلي

Lebanon 24
03-07-2023 | 17:01
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أعلنت السلطة الفلسطينية في بيان عقب اجتماع طارئ ترأسه الرئيس محمود عباس "وقف جميع الاتصالات واللقاءات مع الجانب الإسرائيلي".

وأضاف البيان أنّ مخرجات اجتماعات العقبة وشرم الشيخ "لم يعد لها جدوى ولم تعد قائمة" وذلك "في ظل عدم الالتزام الإسرائيلي" بها.
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وأكّد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أنّ "ما تقوم به حكومة الاحتلال في جنين ومخيّمها جريمة حرب جديدة بحق شعبنا الأعزل".

وطالبت الخارجية الفلسطينية "بتحرك دولي عاجل لوقف العدوان فوراً"، داعية المحكمة الجنائية الدولية إلى "الخروج عن صمتها والبدء بمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين".
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