الأمم المتحدة تعلّق على أحداث جنين: لإحترام القانون الدوليّ الإنسانيّ

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الاثنين، عن "قلق بالغ إزاء تطورات الوضع في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة".

وأكد غوتيريش، في بيان مقتضب، ضرورة الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني.

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كذلك، وجهت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" نداء لاتخاذ إجراءات عاجلة تضمن إنقاذ المصابين في المخيم.



وقالت الوكالة في بيان، إنها تطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حصول المصابين على الرعاية الطبية، داعية جميع الأطراف لكسر هذه الحلقة من العنف المتزايد، الذي يؤدي بشكل خطير إلى عدم الاستقرار.