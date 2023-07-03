بارقة أمل لمصر وتونس لإنقاذ اقتصادهما

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منح التغير الحاصل في تصورات صندوق النقد الدولي تجاه دولتي باكستان والأرجنتين بارقة أمل لكل من مصر وتونس لإنقاذ اقتصادهما، إذ تعاني القاهرة من شح الدولار، وتواجه تونس أزمة ديون جعلتها في حاجة ماسة إلى قرض من الصندوق للتّخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية.وأجرى الصندوق صفقتين مؤخرا شملتا تنازلات لافتة في إجراءاته، الأولى تتعلق بباكستان وهي متعطلة منذ ثمانية أشهر بسبب خلافات حول تطبيق سياسات الصندوق مع الحصول على قرض بقيمة 2.5 مليار دولار، وبالفعل استجابت الحكومة الباكستانية للشروط لكن بوتيرة أبطأ وبحدة أقل مما كان مطلوبا منها في البداية، وحصلت على ثلاثة مليارات دولار بدلًا من 2.5 مليار دولار.والثانية هي صفقة الأرجنتين، حيث سمح الصندوق بدفع ديونه باليوان الصيني من خط ائتمان البنك المركزي الصيني الموفر للمركزي الأرجنتيني، ودفعت الأرجنتين ما يُعادل مليار دولار باليوان وما يُعادل 1.7 مليار دولار بعُملة الصندوق (SDR) وهي حقوق السحب.ولا يعني منح صندوق النقد التمويلات للأرجنتين وباكستان رضوخه لمطالب الدول التي تعتبر توصياته مجحفة وتهدد الأمن الاجتماعي، وإنما يعكس حرصا على انتهاج سياسة مرنة جديدة تقوم على تحرير القروض مقابل منح الدول وقتا أطول لتنفيذ تلك التوصيات التي في مقدمتها تعويم العملات ورفع الدعم عن السلع الأساسية وخاصة المحروقات، بالإضافة إلى التفريط في المؤسسات الحكومية وفسح المجال للقطاع الخاص.وتعد تونس في مقدمة الدول التي رفضت شروط صندوق النقد لتمويلها منذ البداية، ولم تحصل على أي تمويل بعد أن تلقت موافقة مبدئية من الصندوق في منتصف أكتوبر الماضي للحصول على قرض بقيمة 2 مليار دولار.ووصلت المحادثات بين تونس والصندوق إلى طريق مسدود لعدم وجود التزام حازم من قبل حكومتها بإعادة هيكلة أكثر من 100 مؤسسة عامة مثقلة بالديون ورفع الدعم عن بعض المنتجات الأساسية.وأدى ذلك إلى دعوة رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني في قمة مجموعة السبع باليابان صندوق النقد إلى تبني نهج عملي لصرف تمويل لتونس دون شروط مسبقة.