Advertisement

عربي-دولي

بارقة أمل لمصر وتونس لإنقاذ اقتصادهما

Lebanon 24
03-07-2023 | 18:30
A-
A+
Doc-P-1083920-638240279008889723.jpg
Doc-P-1083920-638240279008889723.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
منح التغير الحاصل في تصورات صندوق النقد الدولي تجاه دولتي باكستان والأرجنتين بارقة أمل لكل من مصر وتونس لإنقاذ اقتصادهما، إذ تعاني القاهرة من شح الدولار، وتواجه تونس أزمة ديون جعلتها في حاجة ماسة إلى قرض من الصندوق للتّخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية.
Advertisement
وأجرى الصندوق صفقتين مؤخرا شملتا تنازلات لافتة في إجراءاته، الأولى تتعلق بباكستان وهي متعطلة منذ ثمانية أشهر بسبب خلافات حول تطبيق سياسات الصندوق مع الحصول على قرض بقيمة 2.5 مليار دولار، وبالفعل استجابت الحكومة الباكستانية للشروط لكن بوتيرة أبطأ وبحدة أقل مما كان مطلوبا منها في البداية، وحصلت على ثلاثة مليارات دولار بدلًا من 2.5 مليار دولار.
والثانية هي صفقة الأرجنتين، حيث سمح الصندوق بدفع ديونه باليوان الصيني من خط ائتمان البنك المركزي الصيني الموفر للمركزي الأرجنتيني، ودفعت الأرجنتين ما يُعادل مليار دولار باليوان وما يُعادل 1.7 مليار دولار بعُملة الصندوق (SDR) وهي حقوق السحب.
ولا يعني منح صندوق النقد التمويلات للأرجنتين وباكستان رضوخه لمطالب الدول التي تعتبر توصياته مجحفة وتهدد الأمن الاجتماعي، وإنما يعكس حرصا على انتهاج سياسة مرنة جديدة تقوم على تحرير القروض مقابل منح الدول وقتا أطول لتنفيذ تلك التوصيات التي في مقدمتها تعويم العملات ورفع الدعم عن السلع الأساسية وخاصة المحروقات، بالإضافة إلى التفريط في المؤسسات الحكومية وفسح المجال للقطاع الخاص.

وتعد تونس في مقدمة الدول التي رفضت شروط صندوق النقد لتمويلها منذ البداية، ولم تحصل على أي تمويل بعد أن تلقت موافقة مبدئية من الصندوق في منتصف أكتوبر الماضي للحصول على قرض بقيمة 2 مليار دولار.
ووصلت المحادثات بين تونس والصندوق إلى طريق مسدود لعدم وجود التزام حازم من قبل حكومتها بإعادة هيكلة أكثر من 100 مؤسسة عامة مثقلة بالديون ورفع الدعم عن بعض المنتجات الأساسية.

وأدى ذلك إلى دعوة رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني في قمة مجموعة السبع باليابان صندوق النقد إلى تبني نهج عملي لصرف تمويل لتونس دون شروط مسبقة. (العرب)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:21 | 2023-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:05 | 2023-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:40 | 2023-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2023-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:27 | 2023-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:00 | 2023-07-03
17:04 | 2023-07-03
17:01 | 2023-07-03
16:54 | 2023-07-03
16:07 | 2023-07-03
16:00 | 2023-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website