بين الهيمنة التكنولوجية والاقتصادية... اليكم آخر مستجدات التنافس الأميركي-الصيني

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فرضت الصين قيودا على تصدير معدنين تقول الولايات المتحدة إنهما مهمان لإنتاج أشباه الموصلات وأنظمة الصواريخ والخلايا الشمسية، وهو ما وصفته صحيفة "وول ستريت جورنال" بأنه عرض للقوة قبل المحادثات الاقتصادية بين منافسين يضعان قواعد تجارية بشكل متزايد لتحقيق الهيمنة التكنولوجية.وذكرت الصحيفة في تقرير أن وزارة التجارة في بكين صرحت الاثنين، أن المعدنين، الغاليوم والجرمانيوم، وأكثر من 36 معدنا ذا صلة ومواد أخرى ستخضع لضوابط تصدير غير محددة اعتبارا من الأول من أغسطس. وأشار بيانها إلى حماية المصالح والأمن القومي، وقالت إن بعض طلبات التصدير المستقبلية ستتطلب مراجعة تجريها أعلى هيئة حكومية وهي مجلس الدولة.يرى المسؤولون التنفيذيون في الصناعة أن حظر تصدير الغاليوم والجرمانيوم بمثابة انتقام من قيود الولايات المتحدة على الرقائق وغيرها، بحسب الصحيفة.ووفقا للصحيفة، يتميز التنافس بين الصين والولايات المتحدة بشكل متزايد بقيود التصدير المصممة لإبطاء صناعات التكنولوجيا العالية للدولة الأخرى.وظهرت الشكاوى التجارية بشأن مثل هذه الضوابط، والتي يقول الجانبان إنها مصممة لحماية الأمن القومي، قبل العودة إلى المحادثات رفيعة المستوى بين الحكومتين، بحسب الصحيفة.ومن المرجح أن يكون التركيز أكثر على هذه القضية عندما تزور وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، بكين في وقت لاحق، من الأسبوع الجاري، وإذا قامت وزيرة التجارة، جينا ريموندو، برحلة متوقعة في الأشهر المقبلة.ولم يصدر تعليق فوري من وزارة التجارة الأميركية لوول ستريت جرنل، بحسب الصحيفة.وأوضحت أن الولايات المتحدة أوقفت، في أكتوبر الماضي، الصادرات إلى الصين من المعدات المستخدمة لإنتاج أشباه موصلات أكثر تقدما من الناحية التقنية، واستبدلتها بحلفاء آخرين مثل كوريا الجنوبية وهولندا.ووفقا للصحيفة، حذرت بكين شركاتها من النظر في الآثار المترتبة على الأمن القومي للصادرات إلى الولايات المتحدة، وحظرت استخدام المنتجات التي تصنعها شركة "مايكرون"، أكبر شركة لتصنيع رقائق الذاكرة في الولايات المتحدة، في شركات البنية التحتية للمعلومات الهامة في الصين، بينما حذرت الحلفاء الأميركيين من رفض ما تسميه الحمائية من نوع الحرب الباردة التي روجت لها واشنطن.وتُلزم التعقيدات كل من الولايات المتحدة والصين بإنتاج سلع مثل أشباه الموصلات بطرق تجعل من الصعب على أي من الجانبين التصرف بتهور، وهو نوع من قطاع التكنولوجيا مكافئ للتدمير المؤكد المتبادل، بحسب الصحيفة.وتحاول إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن إغراء المنتجين مثل "سامسونغ" و"شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات" للتوسع في الولايات المتحدة، لكن إقناعهم بإدارة ظهورهم للصين يبدو غير مرجح، وفقا لـ"وول ستريت جورنال".وذكرت الصحيفة أن القيود الجديدة المفروضة على الغاليوم والجرمانيوم تؤثر على المعادن المتخصصة المنتجة والمكررة بشكل أساسي في الصين، ما يمنحها نفوذا في بعض القطاعات المتطورة.وأوضحت أنه رغم أن الغاليوم أو الجرمانيوم لا يتم تداولهما بكميات كبيرة، فكلاهما له استخدامات مهمة لصناعات معينة، وخاصة إنتاج أشباه الموصلات التي غالبا ما يتم تصميمها في الولايات المتحدة واستخدامها في الولايات المتحدة حتى لو تم تصنيعها في تايوان وكوريا الجنوبية.وذكرت الصحيفة أنهر سيكون لهذا الإجراء تأثير مضاعف فوري على صناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، خاصة فيما يتعلق بالرقائق عالية الأداء". (الحرة)