بين ملف اللاجئين وتهريب المخدرات... هذا ما تحمله زيارة الصفدي إلى دمشق

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أكدت مصادر أردنية مطلعة لـ"الشرق الأوسط"، أن زيارة نائب رئيس الوزراء الأردني أيمن الصفدي الثانية لدمشق "تهدف إلى متابعة مخرجات اجتماع عمان وتشكيل اللجنة المشتركة بين البلدين وبحث التسهيلات الممكنة لتطبيق تجربة أولية لإعادة اللاجئين، إلى جانب البحث المعمق لاحتواء عمليات تهريب المخدرات والسلاح من الجانب السوري"، خصوصاً في ظل استمرار تدفق عمليات التهريب واتخاذها منحى نوعياً في الأيام الأخيرة.كما أشارت الصحيفة إلى أن الزيارة لا تبتعد عما انتهى إليه اجتماع عمان التشاوري مطلع أيار الماضي بحضور سعودي - مصري - عراقي - سوري، ممهدة لعودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية وحضور قمة جدة الأخير على مستوى الزعماء.وإن كان مقابِل عودة سوريا إلى الجامعة العربية ما يتطلب تعاوناً جدياً في الملفات الإنسانية، والأمنية لجهة ضبط الحدود ومكافحة عمليات تهريب السلاح والمخدرات وإزعاج الجوار، وسياسياً أي أعمال اللجنة الدستورية وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، إلا أن دمشق بدت متراخية بُعيد حضور القمة العربية، بخطاب ألقاه الرئيس السوري بشار الأسد، ابتعد فيه عن الإفصاح عن التزامه بعمقه العربي، بحسب "الشرق الاوسط".لا تخفي عمان انزعاجها من استمرار عمليات تهريب السلاح والمخدرات، التي أخذت منحى جديداً ومتطوراً بعد دخول الطائرات المسيّرة على خط عصابات التهريب ومليشيات الحرب الناشطة في الجنوب السوري. ولا تنكر مصادر دبلوماسية أردنية تحدثت إلى "الشرق الأوسط"، أن الأردن الرسمي اختبر فعلاً دمشق وجديتها في مكافحة عصابات التهريب، مقدمة معلومات أمنية عن طبيعة نشاط مهربين وتجار سلاح ومخدرات محسوبين على "حزب الله" وإيران.وفي انتظار عمان التحرك السوري في ضبط الحدود ووقف عمليات التهريب، وبعد مرور أشهر كافية من تقديم معلومات عن منشآت تصنيع المخدرات ممولة من إيران، ومسار تهريب المخدرات من الجنوب السوري باتجاه الحدود الأردنية، وتحديد هوية أحد كبار المصنعين والمهربين، اضطرت عمان إلى تنفيذ غارة جوية نادرة داخل الجنوب السوري أسفرت عن مقتل زعيم تلك العصابة وتدمير منشأة مخدرات مهجورة في محافظة درعا مرتبطة بـ"حزب الله".وتزامنت العملية الجوية التي نفذها سلاح الجو الأردني في الثامن من أيار الماضي في اليوم ذاته، مع تصريح لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، قال فيه، إن بلاده "ستعلن في الوقت المناسب عن أي خطوة يتم اتخاذها لحماية الأمن الوطني لبلاده"، وذلك في سياق ما تحدث عنه في مواجهة قضية تهريب المخدرات من سوريا التي تشكل تهديداً كبيراً للأردن والمنطقة.ورغم ذلك، فإن محللين وجدوا في زيارة الصفدي الثانية إلى سوريا، تعبيراً عن إرادة الأردن الرسمي في مضيه لتوثيق التعاون في ملفات ثنائية مشتركة، فقد أعلن الصفدي خلال ندوة حوارية، مساء الأحد، بحضور نخبة سياسية برلمانية، أن "الأردن الأكثر تضرراً بعد الشعب السوري من استمرار الأزمة السورية".وتابع بأن "المقاربة الدولية في التعامل مع الأزمة السورية كانت تنصب على إدارة الأزمة وبقاء الوضع الراهن"، وعدّ الوزير الأردني أن بلاده كانت "متضررة من مثل هذه المقاربة، وكذلك الشعب السوري، لتولد بعدها، المقاربة الأردنية الجديدة التي دعت إلى دور عربي قيادي في جهود حل الأزمة".