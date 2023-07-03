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إطلاق نار في فيلادلفيا الأميركية يسفر عن سقوط 4 قتلى

Lebanon 24
03-07-2023 | 23:45
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نقلت صحيفة "فيلادلفيا إن كوايرر" عن الشرطة في ولاية فيلادلفيا الأميركية قولها إن 4 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب آخرون في إطلاق نار وقع ليل الاثنين في الولاية، وإنه تم احتجاز مشتبه به.

وأكد متحدث باسم إدارة شرطة فيلادلفيا لرويترز، سقوط "ضحايا عدة في إطلاق رصاص".
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