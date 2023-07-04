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عربي-دولي

بعد أسبوع "صعب" من القتال... أوكرانيا تستعيد المزيد من الأراضي

Lebanon 24
04-07-2023 | 00:00
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أعلنت أوكرانيا أن قواتها استعادت مزيداً من الأراضي على الجبهتين الشرقية والجنوبية، الأسبوع الماضي، وهو ما وصفه الرئيس فولوديمير زيلينسكي بأنه تقدم في أسبوع "صعب" في الهجوم المضاد الأوكراني على القوات الروسية، وفقا لوكالة "رويترز".
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وأشارت نائبة وزير الدفاع، هانا ماليار، إلى احتدام القتال حول مدينة باخموت التي استولت عليها القوات الروسية شرقي أوكرانيا في أيار بعد معارك استمرت عشرة أشهر.

وكتب زيلينسكي على تيليغرام "كان الأسبوع الماضي صعبا على الخطوط الأمامية. لكننا نحرز تقدما".

وأضاف "نتقدم خطوة بخطوة! أشكر كل من يدافعون عن أوكرانيا، وكل من يقودون هذه الحرب من أجل انتصار أوكرانيا".

وقالت ماليار في تقرير أولي على تيليغرام إن القوات الأوكرانية استعادت 37.4 كيلومتر مربع من الأراضي في قتال عنيف خلال أسبوع حتى الآن.

وأضافت أن القوات الروسية تهاجم بالقرب من ليمان بمنطقة دونيتسك في شمال البلاد، وبالقرب من مدينتي أفدييفكا ومارينكا المتنازع عليهما منذ فترة طويلة الواقعتين في جنوب البلاد وإلى الغرب من باخموت.

وفي تقرير لاحق، أعلنت ماليار احتدام القتال قرب باخموت وأن "الكفاح مستمر للإمساك بزمام المبادرة".

وكتبت "العدو حاول اليوم التقدم في هذا القطاع. وحققت قواتنا قدرا من النجاح... الوضع يتغير بسرعة ويمكن أن نفقد السيطرة على المواقع ونستعيدها مرتين في غضون يوم واحد".

وقالت إن القوات الروسية تقيم ثلاثة خطوط دفاعية على جبهات بعينها. وتقدمت القوات الأوكرانية قرب قرية في جنوب باخموت بينما كان القتال مستمرا شمالا وشهدت المدينة تبادلا كثيفا لإطلاق النار.
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